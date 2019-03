Ny krænkelsessag i ungdomsparti: DSU-formand løj om exit

Den tidligere formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Lasse Quvang Rasmussen, erkender, at han har løjet om baggrunden for sin afgang

Den tidligere formand for Socialdemokratiets Ungdomsparti, DSU, Lasse Quvang Rasmussen, erkender nu, at han har løjet om sin afgang.

Den officielle udmelding gik på, at han var overbelastet og udmattet.

Men nu skriver han på Facebook, at han var grænseoverskridende i sin adfærd over for kvindelige medlemmer i DSU.

- 'Da jeg stoppede som DSU-formand for halvandet år siden, var det på grund af nogle episoder, som jeg dengang og i dag er uendeligt ked af, hvor jeg var grænseoverskridende i min adfærd over for nogle kvindelige medlemmer af DSU. Det gør mig ondt og det var aldrig min mening. Jeg havde ikke været mit personlige ansvar og mit formandsansvar bevidst, og derfor stoppede jeg som formand for DSU,' skriver han på Facebook

Hvilke grænseoverskridende episoder, der er tale om, skriver han ikke, men han sender en undskyldning til de piger, det er gået ud over.

- Jeg vil bare endnu engang på det dybeste undskylde overfor de pågældende kvinder, for mine nærmeste og for hele DSU, skriver han videre.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Lasse Quvang Rasmussen..

Opdateres ...