Ny krænkelsessag i ungdomsparti

Den tidligere formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Lasse Quvang Rasmussen, erkender, at han ikke har fortalt hele sandheden om baggrunden for hans exit som formand i 2017

Den tidligere formand for Socialdemokratiets Ungdomsparti, DSU, Lasse Quvang Rasmussen, erkender nu, at han ikke har fortalt hele sandheden om baggrunden for hans exit som formand.

Den officielle udmelding gik på, at han var overbelastet og udmattet.

Men nu skriver han på Facebook, at han var grænseoverskridende i sin adfærd over for kvindelige medlemmer i DSU.

- 'Da jeg stoppede som DSU-formand for halvandet år siden, var det på grund af nogle episoder, som jeg dengang og i dag er uendeligt ked af, hvor jeg var grænseoverskridende i min adfærd over for nogle kvindelige medlemmer af DSU. Det gør mig ondt og det var aldrig min mening. Jeg havde ikke været mit personlige ansvar og mit formandsansvar bevidst, og derfor stoppede jeg som formand for DSU,' skriver han på Facebook

Hvilke grænseoverskridende episoder, der er tale om, skriver han ikke, men han sender en undskyldning til de piger, det er gået ud over.

- Jeg vil bare endnu engang på det dybeste undskylde overfor de pågældende kvinder, for mine nærmeste og for hele DSU, skriver han videre.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Lasse Quvang Rasmussen.

DSU's formand, Frederik Vad Nielsen, skriver i en pressemeddelelse på Facebook, at DSU efter aftale med pigerne, ikke har udtalt sig om sagerne.

- 'Kvinderne har ikke ønsket, at denne sag skulle køres i pressen. Det har vi selvfølgelig respekteret, hvilket er baggrunden for, at DSU’s ledelse har håndteret sagen internt fra starten. Vi har hele vejen igennem været i kontakt med de involverede kvinder, og for os har det vigtigste været, at deres ord har vægtet højest i denne sag', slår Frederik Vad Nielsen fast, og fortsætter:

- 'Sagerne drejer sig om grænseoverskridende bemærkninger og befamlinger i forbindelse med aktiviteter i DSU. For de involverede kvinder skabte det et utrygt rum i vores fællesskab, hvilket selvsagt er helt uacceptabelt,' siger DSU’s nuværende forbundsformand, Frederik Vad Nielsen.

Ifølge partiet skyldes formandens afgang, at fem kvinder stod frem i DSU's hovedbestyrelse og berettede om grænseoverskridende oplevelser med den daværende formand. Det skete ifølge partiet efter, at Lasse Quvang Rasmussen gentagende gange ikke havde fulgt de sanktioner, der var lavet af ledelsen.

Overbelastet

Da Lasse Quvang Rasmussen tilbage i november 2017 meldte ud, at han stoppede som formand, lød begrundelsen sådan her:

- Jeg er nødt til at stoppe som forbundsformand for DSU. Jeg er overbelastet og jeg er udmattet, og jeg kan derfor ikke varetage alle mine mange opgaver som formand for DSU. Det var ikke nu eller sådan her, jeg havde lyst til at stoppe, men det er man desværre ikke altid selv herre over.

Sagen kommer i kølvandet på en række sager om krænkelser i Liberal Alliances Ungdom.