Ny krise: Købt for 13,5 millioner kr. i weekenden

Knap har problemerne om de danske børn i Syrien lagt sig, før en ny krise rammer regeringen.

SF er nemlig klar til at stemme imod etableringen af et udrejsecenter nær Bagenkop på det sydlige Langeland.

Skulle regeringen vælge at droppe planerne, så står staten med en ejendom på Langeland uden formål.

Regeringen har nemlig allerede købt ejendommen, som bærer navnet Holmegaard.

Det oplyste integrations- og udlændingeminister Mattias Tesfaye på et pressemøde i går.

- Vi står her nu i dag og kan fortælle, at regeringen i weekenden har købt en ejendom på sydspidsen af Langeland, der skal fungere som erstatning for den tidligere regerings planer om at etablere et udrejsecenter på øen Lindholm Vordingborg Kommune, sagde han.

Af faktaarket, som blev uddelt til pressemødet, fremgår det, at staten har betalt 13,5 millioner kroner for ejendommen, der tidligere har været asylcenter.

Godt det ikke er i min baghave

Mattias Tesfaye besøger i eftermiddag Holmegaard. Ekstra Bladet er til stede ved den lejlighed.

Der forventes talstærkt fremmøde fra utilfredse langelændere. Ministeren er blevet inviteret af borgmester Tonni Hansen (SF).

Regeringen behøver ikke nødvendigvis SF's opbakning til at lave udrejsecenter Holmegaard, da et sådant center ikke kræver lovgivning.

Ikke desto mindre risikerer regeringen gevaldige problemer med støttepartiet, hvis den vælger af tvinge centret igennem.

Blandt de nye beboere - hvis centret bliver opført - vil være terrordømte og andre udvisningsdømte kriminelle, der ikke kan sendes afsted mod hjemlandet.

Mattias Tesfaye erkendte i går, at han er glad for, at det ikke er hjemme i hans kvarter i Albertslund, at de nye naboer flytter ind.

SF's melding kommer efter de borgerlige partier har annonceret, at de vil fremsætte et beslutningsforslag, der skal stoppe opførslen af Holmegaard.

Ekstra Bladet afventer svar fra regeringen om, hvordan den håndterer udsigten til at komme i mindretal i Folketingssalen.