Ny kritik af Barolo-Mogens: Forargeligt

Det vigtigste punkt på dagsordenen ved mødet i ministerrådet for landbrug og fiskeri i mandags var lovgivningsmæssige forhandlinger om reformpakken for den fælles landbrugspolitik efter 2020 i EU (Common Agricultural Policy, CAP, red.).

Kommissionen er tidligere kommet med et forslag til reform af den fælles landbrugspolitik, og det er det, ministerrådet for landbrug og fiskeri diskuterer og forhandler om.

Ifølge Det Europæiske Råds hjemmeside udvekslede ministrene på mødet synspunkter ’om de miljø- og klimarelaterede aspekter af reformpakken for den fælles landbrugspolitik efter 2020 og fokuserede især på de elementer, som medlemsstaterne anser som afgørende for at opfylde et højere ambitionsniveau vedrørende miljø og klima, og på, hvordan de foreslåede regler kan forbedres i praksis for at nå dette mål’.

Ifølge Det Europæiske Råd gik Mogens Jensen også glip af, at flere ministre under drøftelsen ’understregede betydningen af at sikre tilstrækkelig fleksibilitet for bedre at kunne tilpasse kravene om højere miljø- og klimaambitioner til medlemsstaternes behov og forenkle reglerne til gavn for både landbrugere og nationale myndigheder’.

Flere ministre mente desuden, at ’disse højere ambitioner bør ledsages af passende finansiel støtte’.

Sukker og svinepest

Den nye landbrugsaftale forventes at træde i kraft 1. januar 2021 og gælde frem til 2028.

Ud over diskussioner om CAP ville Mogens Jensen på mødet i mandags også have hørt om, hvordan det nye finske formandskab vil prioritere området. Ligesom rådet blev orienteret om sukkermarkedet, resultater af frihandelsforhandlingerne mellem EU og Mercosur-landene Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay.

Desuden skulle ministrene have en status for afrikansk svinepest, dyrevelfærd under transport, plantebeskyttelsesmidler og skadedyrskontrol, resultatet af den tredje landbrugsministerkonference mellem EU og Den Afrikanske Union, BIOEAST-initiativet og den vanskelige situation i rissektoren.