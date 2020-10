Ny leder: Morten var pinlig og fuld

Morten Østergaard drak sig fuld, opførte sig pinligt og blev til de sene timer.

Sådan beskriver de radikales nye leder, Sofie Carsten Nielsen, sin forgænger, der havde en 'festkultur', som alle angiveligt har vidst, hvis de er kommet i 'radikalt festligt lag', skriver Berlingske.

- Han (Morten Østergaard, red.) blev fuld, og han blev der sent, men jeg har aldrig nogensinde overværet Morten krænke andre, siger Sofie Carsten Nielsen til Berlingske.

- Så du har aldrig nogensinde set ham gå over grænsen i forhold til andre kvinder, når I holdt fest?

- Ikke på en måde, så man kan tale om andre krænkelser. Han har været pinlig og fuld og alt muligt, men jeg har aldrig overværet Morten krænke nogen på den måde, som de her sager er beskrevet, forklarer Sofie Carsten Nielsen.

Lovede at stoppe krænkelser - så var den gal igen

Fortiede seksuel chikane

Den nyvalgte radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, havde indgående kendskab til en ny krænkelsessag mod Morten Østergaard, mens hun afviste at kende til andre krænkelser end hånden på Lotte Rods lår i 2011. En sag, som de radikale betegner som 'seksuel chikane'.

Det afslører Sofie Carsten Nielsen selv i et opslag på Facebook, hvor hun oplyser, at hun 17. september 2020 blev orienteret om en krænkelse af Morten Østergaard mod folketingsmedlemmet Katrine Robsøe.

Katrine Robsøe henvendte sig til Sofie Carsten Nielsen og fortalte om en krænkelse tilbage i 2015, hvor Robsøe var studentermedhjælper i partiet. Det bekræfter både Sofie Carsten Nielsens og Katrine Robsøes opslag på Facebook.

Knap tre uger senere trak Morten Østergaard sig som radikal leder som følge af episoden med hånden på låret. Det medførte spørgsmål fra pressen, om der var andre sager på vej i den radikale folketingsgruppe.

- Jeg kender ikke til nogen, lød det kort fra den nye politiske leder, sagde Sofie Carsten Nielsen 8. oktober.

- Er det her den fulde fortælling om Morten Østergaard?

- Det er den, jeg har. Jeg kender ikke flere, svarede Sofie Carsten Nielsen.

Berlingske har spurgt den nyvalgte radikale leder, hvorfor hun ikke sagde noget om Robsøe-sagen, da hun blev spurgt til andre sager.

- Der var to udlægninger af den sag på det tidspunkt, og Katrine Robsøe var ekstremt optaget af, at det skulle holdes fortroligt, at der ikke skulle ske noget, og at der var handlet. Og så var der to udlægninger, siger Sofie Carsten Nielsen.

- På det tidspunkt var jeg ikke klar over, at det var en af de tre personalesager. Det fortalte hun (Katrine Robsøe, red.) mig først i lørdags,svarer den radikale leder.

Ny leder fortiede krænkelse og kørte sexisme-kampagne

Kampagne mod sexisme

En ting er, at Morten Østergaard kendte til sine i alt fire krænkelsessager, da han bød velkommen til Radikale Venstres kampagne '24 timer om sexisme'. Den viden havde han haft i flere år, mens han bekæmpede sexisme.

De seneste oplysninger slår dog fast, at den nye radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, også kendte til mindst to tilfælde af seksuel chikane fra Morten Østergaard, da hun deltog i partiets Facebook-seance med titlen 'Virkeligheden kalder - 24 timer om sexisme' 2. oktober.

Sofie Carsten Nielsen kendte både til hånden på Lotte Rods lår i 2011 og den 'seksuelle chikane' af Katrine Robsøe i 2015.

15 dage før kampagnen havde Katrine Robsøe, der er medlem af Folketinget for Radikale Venstre, henvendt sig til Sofie Carsten Nielsen.

Beklager dybt: Krænkede fik intet svar

Sygemeldt

I fredags omtalte Morten Østergaard de tre sager på sin Facebook-profil. Her erkendte han at have 'fejlet på så mange planer' og undskyldte over for de pågældende.

'Jeg har festet på en måde, som ikke tilkommer nogen med ansvar. Og slet ikke nogen, der hævder at lede med afsæt i værdier. Faktisk slet ikke nogen. Jeg kan ikke forklare mine fejltrin. Jeg må i stedet lære at leve med dem og konsekvenserne af det. Som lige nu virker monumentalt,' skrev Østergaard.

Han har nu sygemeldt sig fra arbejdet i Folketinget. Sofie Carsten Nielsen er ny radikale leder.