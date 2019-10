Ny lov kan være ulovlig

Regeringens nye forslag om at tage statsborgerskabet fra formodede fremmedkrigere i Syrien kan vise sig at være ulovligt.

Det erkender regeringen selv i bemærkningerne til lovforslaget, skriver Politiken.

Konkret skal udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) kunne fratage statsborgerskabet hos personer over 18 år, hvis vedkommende har "udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser".

Og det skal vel at mærke kunne ske med tilbagevirkende kraft.

Det vil sige, at en fremmedkriger kan fratages sit danske statsborgerskab, selv om det ikke var muligt, da vedkommende foretog den handling, der ligger til grund for beslutningen.

På den baggrund vurderer regeringen, at loven risikerer at blive underkendt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Hos Institut for Menneskerettigheder vil seniorforsker Eva Ersbøll med ekspertise i sager om statsborgerskab granske sagen nøje.

- Regeringen gør sig nogle seriøse overvejelser, som vi vil arbejde videre med i vores høringssvar. At fratage statsborgerskabet med tilbagevirkende kraft kan være problematisk, fordi det er så indgribende at blive frakendt sin indfødsret og måske ikke kunne rejse ind i sit eget land, siger hun.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye er villig til at gå langt for, at fremmedkrigere ikke opholder sig i Danmark, men ikke hvis det viser sig at være ulovligt.

- Regeringen kommer aldrig til at fremsætte lovforslag, som juristerne vurderer, er i strid med enten Grundloven eller konventionerne, siger Mattias Tesfaye i en skriftlig kommentar til Politiken.

Regeringens forslag skal kun gælde for personer, der har dobbelt statsborgerskab.