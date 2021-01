Ny mail i Tibet-sagen belaster topembedsmand

I det seneste år har den nye Tibetkommission gransket tusindvis af mailbokse og millioner af dokumenter, og under torsdagens genoptagelse af kommissionen viste det sig, at kulegravningen tilsyneladende har været arbejdet værd.

I vidneskranken sad Udenrigsministeriets tidligere departementschef Claus Grube, og hen mod slutningen af afhøringen af ham fremlagde kommissionen en yderst opsigtsvækkende mail, som belaster ministeriets rolle i Tibet-skandalen.

Mailen stammer fra 12. juni 2012 og altså få dage inden, at Danmark tog imod den kinesiske præsident, Hu Jintao, som besøgte Danmark fra 14.-16. juni for blandt andet at underskrive handelsaftaler for op mod 20 milliarder kroner.

I ugerne op til besøget havde kinesiske diplomater fra Kinas ambassade i Danmark lagt et voldsomt pres på Udenrigsministeriet under forberedelsesmøderne.

Fra kinesisk side var man stærkt bekymret for ‘fornærmende manifestationer' fra pro-tibetanske demonstranter og Falun Gong-bevægelsen, og danske embedsmænd blev i utvetydige vendinger presset til at imødekomme de kinesiske ønsker. Det fremgik blandt andet i en mail, som 12. juni 2012 blev sendt til en række embedsmænd i Udenrigsministeriet og Statsministeriet.

Også daværende departementschef Claus Grube modtog den mail, men da Grube tilbage i 2016 blev præsenteret for mailen i Tibetkommissionen, huskede han ikke at have læst den.

Claus Grube forklarede dengang, at han som øverste embedsmand modtog 100 mails om dagen, og at han derfor ikke læste dem alle. Heller ikke den pågældende mail fra 12. juni 2012, hvor de kinesiske krav blev nøje udpenslet af en kollega i Udenrigsministeriet.

Men torsdag formiddag kunne Tibetkommissionen dokumentere, at Claus Grube læste den pågældende besked, og han reagerede endda også på den – og på en måde, som blev genstand for flere kritiske spørgsmål til den nu pensioneret embedsmand.

Helt præcist satte Claus Grube sig til tasterne 12. juni 2012 kl. 22.28 og sendte en mail tilbage til en række topembedsmand i både Udenrigsministeriet og Statsministeriet.

'Kære venner. Der er ingen tvivl om, det bliver en kunst at forene dansk træsko-vals med kinesisk statsballet - og en prøvelse for os alle. Håber meget at I kan bibringe især PET og Reimann fra Københavns Politi den nødvendige forståelse for deres vigtige roller. Ingen ansigtstab! Mvh Claus.'

Indholdet af mailen er opsigtsvækkende, fordi netop Københavns Politi og PET ved det efterfølgende kinesiske statsbesøg spillede centrale roller i at gennemføre den ulovlige ordre om at fjerne og skærme demonstranter og dermed handle i strid med grundloven.

Især Claus Grubes formulering 'ingen ansigtstab' er iøjnefaldende, idet PET på et tidligere tidspunkt havde skrevet i en trusselsvurdering, at det var afgørende, at kineserne ikke tabte ansigt ved mødet med demonstranter.

Desuden er det værd at bemærke, at Udenrigsministeriets protokolchef, Jette Nordam, samme aften 12. juni 2012 kontaktede daværende politidirektør i Københavns Politi, Johan Reimann, for at fortælle politiet om Kinas bekymringer. Om denne telefonsamtale har Reimann tidligere forklaret for kommissionen, at Jette Nordam under opkaldet betonede vigtigheden af et værdigt og ordentligt besøg.

Under torsdagens afhøring i Tibetkommissionen afstedkom den nyfundne mail fra Claus Grube en række nærgående spørgsmål, og den tidligere topembedsmand forklarede herpå, at det i hans optik var Danmark, som risikerede at tabe ansigt.

- Vi risikerede at tabe ansigt, ved at kineserne rejste tvivl over for vores evner til at gennemføre besøget, sagde Grube, som på daværende tidspunkt i 2012 var irriteret over Kinas krav, og han var bekymret for, at Kina ville presse Københavns Politi.

Han huskede ikke, hvorfor han havde formuleret sig på den måde i mailen.

- Jeg kunne have udtrykt mig anderledes. Den er skrevet hurtigt, sagde Grube, som brugte ordet 'ansigtstab' som noget ironisk.

Hun huskede ikke, om han modtog svar tilbage på mailen fra sine kolleger, og han gjorde sig ikke nogen overvejelser om den senere sammenhæng mellem mailens indhold og de begivenheder, der to dage senere fandt sted på gaden, hvor demonstranter blev skærmet af politiet.

Tibetkommissionen fortsætter sine afhøringer i de kommende måneder og forventer at være færdig inden sommer, hvorefter kommissionen trækker sig tilbage for at skrive sin supplerende beretning.