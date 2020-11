Ny mail undrer: Aggesen-forklaring under lup

Frederiksberg Kommune skal svare på ni nye spørgsmål i borgmester Simon Aggesens bolig-sag.

Oppositionen på Frederiksberg har allerede udfordret kommunens redegørelse med 28 spørgsmål i sagen om borgmester Simon Aggensens bolig-kup. Her er de ni nye spørgsmål:

Spørgsmål 29

Forvaltningen har i svaret på spørgsmål 1 i redegørelsen angivet, at alt relevant viden er fremlagt for Magistraten og indeholdt i redegørelsen.

Ekstra Bladet har imidlertid afdækket i en artikel, at Simon Aggesen i ansøgning om byggetilladelse anfører 'Jeg håber på hurtig sagsbehandling'. Forvaltningen bedes vurdere dette udsagn nærmere, når det fremsættes af en rådmand og en udvalgsformand. Forvaltningen bedes genoverveje, om der er andre relevante forhold, som ikke har været berørt af redegørelsen og de supplerende spørgsmål.

Hvorfor er denne mail ikke omtalt i redegørelsen i første omgang?

Spørgsmål 30

Det fremgår af redegørelsen og besvarelsen af de 28 spørgsmål, at der går ganske lang tid, før der rykkes for en færdigmelding af de forskellige byggearbejder. Hvad er baggrunden herfor og hvorfor er der ikke rykket flere gange. Der ønskes en oversigt over, hvornår der er rykket og kopi af rykkerskrivelserne.

Spørgsmål 31

Det antages, at Simon Aggesen tilbage i april 2017 på et formandsmøde (møde mellem Simon Aggesen som udvalgsformand for Bolig og Ejendom samt direktøren og ledende medarbejdere) har rejst spørgsmål om mulighederne for opdeling af hans egen lejlighed og muligvis også spurgt ind til mulighed for ikke at indbetale til parkeringsfond.

Vurderer forvaltningen, at det er udtryk for en sædvanlig kommunal kultur, at en udvalgsformand rejser rent private spørgsmål på et formandsmøde og får svar på næstkommende formandsmøde?

Spørgsmål 32

Forvaltningen bedes be- eller afkræfte, at der skal udarbejdes notat om alle relevante sagsskridt i en sag – også selvom disse måtte foretages, før der formelt er modtaget en ansøgning.

Spørgsmål 33

Det er i svaret på spørgsmål 10 angivet, at forvaltningen ikke i redegørelsen har angivet, at ansøgerne ønskede at slippe for at indbetale til parkeringsfonden.

Forvaltningen anmodes om i så fald at oplyse, om det kan be- eller afkræftes, at formålet med ansøgerne henvendelse og argumentation for, at der ikke burde stilles krav om yderligere parkeringspladser rent faktisk er, at der slippes for at indbetales til parkeringsfonden?

Spørgsmål 34

Med svaret på de 28 spørgsmål kom en ny mail frem fra LRM, dateret 18. januar 2018 kl. 13.03. I mailen er angivet, at 'Det er jo sådan set en del af sagsbehandlingen – tanken var at du kunne få en sagsbehandler til at undersøge det'.

Forvaltningen bedes angive, hvorfor dele af forvaltningen således igangsætter sagsbehandling og tilknytte sagsbehandler (eller ønsker at gøre det), før ansøgning er modtaget? Forvaltningen bedes i den forbindelse vurdere, om sagsbehandlingen rent faktisk på dette tidspunkt var igangsat og om det skete 'under cover' som tidligere formuleret?

Forvaltningen bedes endvidere besvare, hvordan forklaringen om forståelsen af 'under cover' hænger sammen med, at dele af forvaltningen øjensynligt er ganske langt inde i sagsbehandlingen og ønsker tilknyttet sagsbehandler.

Spørgsmål 35

Forvaltningens indledende vejledning og bistand til Simon og Josefine Aggesen, deres rådgivere, m.fl. bedes opgjort anslået i antal timer, om muligt ud fra forvaltningens tidsregistrering før ansøgninger er modtaget.

Spørgsmål 36

I to af byggesagerne (dørhuller og køkken) modtager forvaltningen først endeligt dokumentationsmateriale i 2020. Har byggearbejderne været ibrugtaget uden den endelige færdigmelding og indbetaling af byggesagsgebyr? I i givet fald ønskes baggrunden herfor belyst.

Spørgsmål 37

Er der sket tilbagebetaling af de indbetalte p-fondsmidler – og hvem modtager midler der evt. tilbagebetales, fordi der ikke har kunnet etableres en underjordisk plads indenfor 5 års perioden. Endeligt ønskes oplyst hvad det forhold, at et kommunalbestyrelsesmedlem har et muligt tilgodehavende fra kommunen betyder for vedkommendes habilitet i forhold til beslutninger om udmøntning af midler fra parkeringsfonden.

