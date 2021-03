Ny MeToo-sag i Socialdemokratiet: Folketingsmedlem fik nok

Det var et dybt frustreret folketingsmedlem, som i september gik til sin lokalbestyrelse.

Socialdemokrat, folketingsmedlem og boligordfører Tanja Larsson ville ikke længere finde sig i sin lokalformands opførsel.

Hun fortalte sine støtter i baglandet, hvordan Jens Bagge, mens hun stadig kun var kandidat til Folketinget, en aften blev alt for nærgående.

Han kom med seksuelle tilnærmelser og havde svært ved at forstå Tanja Larssons afvisninger. Hans handlinger havde aldrig fysisk karakter, men bragte alligevel det nuværende folketingsmedlem ud af fatning.

I de følgende par år løb forholdet mellem Tanja Larsson og Jens Bagge helt af sporet. Hun følte sig udsat for psykisk chikane. Problemet blev så omfattende, at hun bad partifæller om at hjælpe hende.

Tana Larsson i valgkamp med Mette Frederiksen på Faxe Vandrerhjem, hvor de ældre får serveret oksesteg. Foto: Jacob Ehrbahn/RitzauScanpix

Derfor besluttede hun 16. september 2020 at fortælle bestyrelsen i Faxe-Stevns om sine oplevelser. Hun havde simpelthen fået nok.

Fyret samme aften

Lokalbestyrelsen reagerede skarpt på Tanja Larssons nødråb.

Et flertal i lokalbestyrelsen krævede samme aften Jens Bagges øjeblikkelige afgang. Og sådan blev det.

En måned senere valgte socialdemokraterne i Faxe og Stevns Nina Kjær som ny formand, uden offentligheden fik at vide, hvad der var sket på bestyrelsesmødet en måned tidligere.

Men for at komme til bunds i sagen besluttede bestyrelsen at aktivere den advokatordning, som Socialdemokratiet har oprettet i kampen mod krænkende adfærd i det store parti.

Socialdemokratiets advokater arbejdede hen over vinteren med at afhøre vidner og udrede sagen.

I sidste uge afleverede advokaterne så deres konklusioner i sagen. Heri lyder det ifølge Ekstra Bladets oplysninger, at Tanja Larsson blev udsat for krænkende adfærd af Jens Bagge.

Jens Bagge taler til partifællerne. Privatfoto

Advokater i sving

Ekstra Bladet har talt med Jens Bagge, men han har ingen kommentarer.

Han henviser til den nye kredsformand, Nina Kjær, og partisekretær Jan Juul Christensen.

- Jan Juul, folketingsmedlem Tanja Larsson er blevet verbalt krænket og chikaneret af sin nu tidligere kredsformand. Jens Bagge er stadig medlem af hovedbestyrelsen. Hvad er der sket i den sag?

- Det er korrekt, at advokatordningen har været aktiveret vedrørende en sag lokalt. Vores advokatordning er en ordning mod krænkende adfærd i personsager. Alle henvendelser behandles efter nogle af hovedbestyrelsen fastlagte principper - et af dem er fortrolighed.

- Det vil sige, at kun personer, som er involveret eller har en saglig grund, kan få information om sagens indhold. Derfor kan jeg heller ikke komme med yderligere kommentarer til sagen, siger Jan Juul Christensen.

Den nye kredsformand, Nina Kjær, siger kortfattet til Ekstra Bladet om den ømtålelige sag:

- Vi har lavet den aftale med Jens Bagge, at det, vi siger, det er det, jeg siger til dig nu.

- 16. september havde vi et kredsbestyrelsesmøde, hvor der blev fremlagt nogle forhold om samarbejdet mellem vores daværende kredsformand og vores folketingsmedlem. Det gør, at flertallet af bestyrelsen beslutter, at samarbejdet med formanden skal ophøre, siger hun.

Tanja Larsson kom i Folketinget, da Henrik Sass Larsen nedlagde sit mandat. Hun ønsker ikke at udtale sig om sagen.

Det gør S-formand og statsminister Mette Frederiksen heller ikke.