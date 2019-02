Ny millionregning for Britta-svindel

Prisen for de eksterne undersøgelser, som børne- og socialministeren har iværksat om Britta Nielsens angivelige svindel, er løbet op i mere end 2,25 mio. kr. Den samlede regning forventes at blive endnu højere

Regningen for Britta Nielsens angivelige svindel bliver endnu højere end de 111 millioner kroner, hun er mistænkt for at have hevet ud af Socialstyrelsen.

Da sagen kom for en dag tilbage i oktober, bad børne- og socialminister Mai Mercado (K) om at få foretaget to eksterne undersøgelser af svindlen med tilskudsmidlerne til udsatte borgere.

En revisionsundersøgelse udarbejdet af firmaet PwC, der skal klarlægge, hvad der er sket, og hvordan det kunne ske. Samt en advokatundersøgelse udarbejdet af Kammeradvokaten, der skal give en vurdering af, om der kan placeres et ansvar.

Disse undersøgelser har været en dyr affære for skatteborgerne, viser et svar fra ministeriet til Ekstra Bladet.

Dags dato er der udbetalt 975.000 kr. eksklusive moms til PwC. Den foreløbige udgift til Kammeradvokaten lyder på 1.281.607,40 kr. - også eksklusive moms.

Dermed lyder den regning for undersøgelserne i alt på godt 2.256 mio. kr.

I svaret fra ministeriet tilføjes det imidlertid:

'Det forventes, at den endelige samlede pris for undersøgelserne er højere end det for nærværende afholdte beløb.'

Britta-sagen Over en årrække – fra 2002 til 2018 – lykkedes det ifølge politiets sigtelser for 64-årige Britta Nielsen at flytte mindst 111 millioner kroner fra Socialstyrelsens kasser til egne lommer. Britta Nielsen blev anholdt i Sydafrika den 5. november – og ankom til Danmark 9. november, hvor hun blev varetægtsfængslet. I midten af december valgte hun frivilligt at forlænge sin varetægtsfængsling frem til 15. januar. Her valgte hun igen frivilligt at forlænge varetægtsfængslingen. Hun er sigtet for bedrageri af særlig grov beskaffenhed, der straffes med op til otte års fængsel. Hendes tre børn, Samina, Jamilla og Jimmy Hayat, er sigtet for groft hæleri, der kan give op til seks års fængsel. De to døtre er i dag på fri fod, mens Jimmy ligesom sin mor stadig er varetægtsfængslet. Han nægter sig skyldig ligesom sine søstre. Britta Nielsens svigersøn Kian Omid Mirzada, 37, blev tidligere på året ligeledes sigtet for groft hæleri i den store svindelsag. Han nægter sig også skyldig

Forsinket

I kommissoriet for revisionsundersøgelsen var det første estimat, at udgiften ville lyde på 900.000-970.000 kr. Dette beløb er altså allerede overskredet. Der blev ikke estimeret en pris for Kammeradvokatens undersøgelse i dennes kommisorium.

I november lød det fra Børne- og Socialministeriet, at to eksterne undersøgelser ville være færdige inden årsskiftet. Men i slutningen af januar meldte ministeriet ud, at de var forsinkede.

- Det trækker ud, og tidsrammen hedder nu ultimo februar på den anden side af vinterferien, lød det nu meldingen fra Børne- og Socialministeriet.

Meget grundig gennemgang

I en kommentar fra ministeriet peger man da også på det øgede tidsforbrug som baggrund for den højere regning for revisionsundersøgelsen.

'Svindlen med tilskudsmidler har stået på i rigtig mange år, den er sket i forskellige systemer og ved forskellige metoder. Derfor har det også krævet en meget grundig gennemgang af et meget stort materiale at få et samlet overblik over forløbet i sagen. Det har betydet, at arbejdet med sagen har taget længere tid end forventet, og at det er blevet dyrere. Det har dog været vigtigt for at danne et så fyldestgørende billede som muligt,' lyder det i svaret fra ministeriet.