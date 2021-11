Ny minister afleverer sms'er til Minkkommission

Endnu en minister i S-regeringen, der ikke har slettet sms'er, har fået sine sms'er endevendt af Minkkommissionen.

Både finansminister Nicolai Wammen (S) og Finansministeriets departementschef har således afleveret sms'er fra deres tjenestetelefon.

Det oplyser Finansministeriet i et svar til Ekstra Bladet.

'Finansministeren har udleveret sms’er til Minkkommissionen. Finansministeren benytter ikke andre telefoner. Departementschef Peter Stensgaard Mørch har udleveret sms’er til Minkkommissionen og benytter heller ikke andre telefoner', skriver ministeriet.

I skranken fredag

Dermed bliver der efter alt at dømme mulighed for at få nye sms'er at se, når finansminister Nicolai Wammen er i vidneskranken i Minkkommissionen på fredag.

Ekstra Bladet kunne mandag afsløre, at statsminister Mette Frederiksen allerede før kommunalvalget sammen med toppen af Statsministeriet havde mulighed for at få svar på, om deres slettede sms'er kunne genskabes.

Det oplyser Minkkommissionen til Ekstra Bladet, da kuverter med svaret reelt kunne åbnes af 'de pågældende' efter et møde mandag 15. november kl. 9. Altså dagen før kommunalvalget.

'Det blev aftalt, at de forseglede kuverter i første omgang skulle åbnes af de pågældende og/eller deres bisiddere', oplyser Michael Kistrup, formand for Minkkommissionen, i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Kommissionen understreger, at det var helt op til hovedpersonerne selv, hvornår de forseglede kuverter skulle åbnes. Dermed kunne vælgerne også få besked, før krydset skulle sættes til kommunal- og regionsrådsvalg.

'Minkkommissionen havde ingen indflydelse på, hvornår kuverterne åbnedes', oplyser kommissionsformanden.