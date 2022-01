Ny møgsag: DF'er tiltalt for krænkelse

Nyvalgt DF'er er tiltalt for blufærdighedskrænkelse ved at vise en kollegas nøgenbillede til fælles kolleger

Det kaosramte Dansk Folkeparti ender nu i en ny møgsag, da endnu et partimedlem skal på anklagebænken.

Ekstra Bladet kan afsløre, at en DF-politiker - omfattet af navneforbud - er tiltalt for blufærdighedskrænkelse.

Anklagemyndigheden vurderer, at en kommunal DF-politiker har krænket en kollega i et civilt job ved at vise et billede af kollegaens intim-piercing til flere fælles kolleger.

Derfor kræver anklagemyndigheden politikeren idømt en bøde, fremgår det af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Skjulte møgsag under valg

Sagen blev anmeldt til politiet tilbage i januar 2021 af den forurettede i sagen.

Selve visningen af en kollegas nøgenbillede fandt ifølge anklagemyndigheden sted på et uspecificeret tidspunkt. I anklageskriftet lyder det blot, at det er sket forud for politianmeldelsen 25. januar 2021.

Dermed har DF'eren holdt anklagen skjult, mens borgerne skulle sætte deres kryds til kommunalvalget 16. november.

Det gav muligvis gevinst for kommunalpolitikeren, da det lykkedes DF'eren at blive valgt ind i byrådet.

Nægter at betale

Ekstra Bladet er bekendt med DF-politikerens identitet og har været i kontakt med vedkommende.

I første omgang udstedte anklagemyndigheden en bøde til DF'eren, som vedkommende nægtede at betale.

'Jeg har modtaget et bødeforelæg, som jeg har valgt ikke at betale, da jeg er uden skyld', skriver DF-politikeren i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Modsatte sig omtale

Derfor skal sagen nu for retten, hvor der er nedlagt navneforbud. Det er derfor ikke muligt at komme nærmere ind på DF-politikerens identitet på nuværende tidspunkt.

Navneforbudet blev begæret af DF-politikeren, efter at Ekstra Bladet havde bedt om en kommentar.

Den nyvalgte DF'er skal nu en tur i retten her til januar, hvor anklagemyndigheden vil føre mindst et vidne i sagen ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

DF-top kender til krænkelses-sag

Partisekretær i Dansk Folkeparti, Steen Thomsen, har ikke mange kommentarer til den aktuelle møgsag. Foto: Casper Holmenlund Christensen

Dansk Folkepartis partisekretær Steen Thomsen har hørt om krænkelses-sagen for 'noget tid siden'.

Alligevel vil han ikke gå nærmere ind i eventuelle konsekvenser eller sagens håndtering.

- Jeg har hørt om sagen, og jeg kan forstå, at vedkommende opfatter sig selv som uskyldig, så det vil jeg ikke komme nærmere, siger Steen Thomsen.

- Hvordan hørte du om sagen?

- Det er noget tid siden, at vedkommende selv ringede til mig og oplyste om sagen, fortæller partisekretæren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

DF's møgsager

Næstformand i retten

Næstformand Morten Messerschmidt blev i første omgang idømt seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk i den såkaldte Meld-sag.

Meld og Feld-sagen har fyldt meget de seneste år og nu skal straffesagen gå om. Foto: Linda Johansen

Sagen skal dog gå om, fordi dommeren i byretten - Søren Holm Seerup - kvajede sig og dermed kunne fremstå inhabil ifølge Østre Landsret.

Lorte-politiker

John Rosenhøj trak sig fra politik, da Ekstra Bladet afslørede Dansk Folkepartis stemmesluger i Odder i at have tilbudt en prostitueret som slavetøs med specielle ydelser på menuen: Eksempelvis ekstrem afføringssex og brutal mishandling.

Ekstra Bladets første afsløring om John Rosenhøj fra 18. september 2021.

Senere afslørede Ekstra Bladet også, at den daværende borgmesterkandidat brændemærkede en fastbundet kvinde.

Formandskandidat dømt

Erik Høgh-Sørensen stiller op som Dansk Folkepartis næste formand, men i september var han en tur på anklagebænken ved Retten i Hjørring.

Erik Høgh-Sørensen, tv, i snak med en af Ekstra Bladets journalister. Foto: René Schütze

Her blev han idømt en bøde på 7500 kr. for at dele andres private forhold på Twitter. Dommen er dog anket til landsretten.