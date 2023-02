Ny møgsag: Teater betalte politikers lejebolig

Jon Stephensen, en af Løkkes profiler i Moderaterne, har nu erkendt, at Aveny-T teatret betalte for en lejebolig til ham, imens hans private bolig blev renoveret

Møgsagerne om Moderaternes kulturordfører, Jon Stephensen, tårner sig op.

Fredag skriver Børsen, at politikeren har ladet sin tidligere arbejdsplads, Aveny-T, betale omkring 20.000 kroner for en privat lejebolig til ham i 2021, da han arbejdede som teaterchef. Betalingen er sket, mens hans privatbolig gennemgik en renovering.

Ifølge Børsen skal udgiften til lejeboligen være det, som kostede Jon Stephensen en bortvisning fra sit job som teaterchef midt i en opsigelsesperiode, som fulgte hans fyring i maj 2022.

Helt efter bogen

Både Stephensen og hans advokat mener dog, at alt er foregået helt efter bogen.

Forklaringen lyder, at Jon Stephensen i en periode selv betalte 600 kroner om dagen for lejeboligen.

Dette ændrede sig dog, 'da arbejdspresset blev for stort', hvorefter Jon Stephensen mente, at han var berettiget til at teatret betalte denne udgift.

Annonce:

Det fremgår af en mail, som Bjarke Vejby sendte til bestyrelsen i Aveny-T tilbage i januar, kort efter Jon Stephensen var blevet bortvist:

'Min klient fandt det arbejdsmæssigt velbegrundet og navnlig inden for hans økonomiske råderum som direktør, at teatret betalte denne udgift i den periode, hvor merarbejdet var ekstraordinært og lå hen over efterårsferien og den periode, hvor afspadsering var blevet lovet.'

Ekstra Bladet har fået tilsendt uddraget af mailen af Bjarke Vejby.

'Har ikke givet lov'

Ifølge mailen skulle bestyrelsesformanden i Aveny-T, Henning Dyremose, i øvrigt været fuldt ud klar over, at udgiften til Jon Stephensens lejebolig blev betalt af teatret.

Skandale på skandale: Løkkes brodne kar

Dette afviser Henning Dyremose dog pure over for Børsen:

'Vi har ikke givet Jon lov til at afholde udgifter til privat leje af lejligheder.'

Ifølge Børsen blev bestyrelsen også først opmærksom på udgiften til Stephensens lejebolig syv måneder efter hans fyring.

Annonce:

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Henning Dyremose, men han har ingen kommentarer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Forfalskede underskrifter

Henning Dyremose har tidligere fortalt Børsen, at fyringen af Jon Stephensen ikke kun drejede sig om udgifterne til lejeboligen, men blandt også en forfalskning af Jakob Høyers underskrift, som er DBU's kommunikationschef og bestyrelsesmedlem i Aveny-T.

Billede af den forfalskede underskrift.

Beskyldningerne er mundet ud i, at Jon Stephensen har sagsøgt Henning Dyremose for injurier. Han kræver 100.000 kroner i godtgørelse.

Men det er ikke kun forfalskning af underskrifter og betaling af lejebolig, som lige nu vejer tungt over hovedet på Jon Stephensen.

I 2022 kunne Zetland nemlig berette, at Jon Stephensen havde forsøgt at betale skuespillere på Aveny-T teatret op til 5000 kroner for at komme på arbejde på trods af sygemeldinger.

Sådan lød en af Jon Stephensens sms'er til en syg danser fra Aventu-T. Foto: Zetland

- Jeg lægger mig fladt ned og siger, at det skulle jeg ikke have gjort, sagde han til Zetland i 2022.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jon Stephensen, som har henvist til Bjarke Vejby.

Venstre på røven