Ny mystik om hjemsendt topchef

Borgmester-skandalen

Fredericia Kommunes borgmester, Jacob Bjerregaard (S), meldte sin afgang ud af det blå 8. december.

Dagen efter afslørede Ekstra Bladet - efter længere tids research - at borgmesteren havde købt en grund ved et mundtligt bud, hvilket er i strid med reglerne.

Det mundtlige bud faldt, dagen efter et lokalt ægtepar havde udvist stor interesse for den samme grund.

Både før og efter borgmesterens mundtlige bud krævede kommunen, at borgere bød skriftligt på grunde.

Fredericia Kommune har erkendt over for Ekstra Bladet, at man har begået en fejl i sagen. Professor i forvaltningsret slår fast, at borgmesteren har fået ' særbehandling'.

I 2017 sikrede Bjerregaard sit parti 13 ud af 21 mandater i byrådet og kunne dermed melde sig ind i borgmesterklubben af 'bykonger'.

Derfor var det overraskende, at han meddelte sit stop i politik med den begrundelse, at han havde fået sit ' drømmejob' i lobby-firmaet Advice.

Ekstra Bladet har også afdækket, hvordan Bjerregaard hjalp til, da hans hustru fik et chefjob i kommunens havneselskab.

10. december opgav Bjerregaard også drømmejobbet i Advice.

Han trak sig som borgmester ved årskiftet - og ikke først pr. 31. januar, som ellers planlagt.

Ankestyrelsen har bedt kommunen om en redegørelse - og byrådet har sat et advokatfirma til at kulegrave grundsalget.