Ny nr. to kendte sandheden: Lottes løgn-anklage kom pludseligt

I aftes stod Andreas Steenberg, konstitueret gruppenæstformand, side om side med den nye radikale leder, Sofie Carsten Nielsen

Han har igennem hele det kaotiske forløb kendt til, hvad der i virkeligheden var Morten Østergaards brøde.

Tydeligt berørt af gårsdagens begivenheder møder pressen ham torsdag formiddag.

- Mortens problem var, som han sagde i går, at han ikke talte åbent om det. Både Sofie og jeg har vidst, hvem der var involveret i den her sag. Lotte havde indtil i går ønsket, at det skulle holdes fortroligt, forklarer han.

- Grunden til, at Sofie ikke sagde, det var Lotte, var, at det var sket i en fortrolighed med Lotte. Det er vigtigt, at en leder kan have en fortrolighed med folketingsmedlemmer eller ansatte. Den må man ikke bryde.

- Det var dig, Sofie Carsten Nielsen og Morten Østergaard som kendte sandheden?

- Jeg vidste, det var Lotte og Morten. Jeg har ikke selv snakket med Lotte om det. Det var min opfattelse, at Lotte heller ikke selv havde lyst til, at det skulle frem - indtil i går, hvor det så kom frem.

- Så det kom bag på dig, at hun pludselig sagde til Morten, at han løj.

- Det gjorde det, ja.

- Hvad synes du om det?

- Som jeg har det i dag, synes jeg, det var godt, det kom frem. Det er ude i det åbne. Det skulle det ha' været fra start.

En del af løgnen? Sofie Carsten Nielsen i krydsild

- Du vidste, at Morten talte om sig selv, da han sagde han havde givet en påtale. Burde du ikke have grebet ind?

- For at være ærlig. Det har jeg tænkt meget over i nat. Mest af hensyn til Morten. Det tror jeg, jeg skulle have sagt til ham, jo.

- Prøvede I at overbevise Morten Østergaard om, at han skulle håndtere det anderledes undervejs?

- Det var vigtigt for mig, at det blev håndteret i overensstemmelse med Lottes ønsker. Det har været min opfattelse, at det var tilfældet.

- Så ja, I drøftede undervejs med Morten Østergaard at gøre det anderledes, men så valgte I at vægte Lotte Rods syn på sagen højest?

- Jeg synes, det var vigtigt, at Lotte Rod var indforstået med, hvordan det blev håndteret. Det var min opfattelse, ja.

- Inddrog I Lotte Rod i håndteringen - altså talte med hende, om hun var tilfreds med, hvordan det blev håndteret?

- Jeg har ikke talt med Lotte Rod om det. Det har Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen. Det var mit indtryk, at det var håndteret i overensstemmelse med, hvordan Lotte gerne ville have det.

- Har Lotte Rod forklaret, hvorfor hun lige pludselig har brug for, at sagen skal håndteres anderledes. Det et jo det, hun gør, når hun pludselig siger, 'det var mig' og 'det var dig, Morten'. Hvad gjorde hende vred eller ked af det og fik hende til det?

- Det ved jeg ikke. Nu har jeg ikke brug for at sige mere.

- Martin Lidegaard har lige sagt, at det var et coverup, det indbefatter jo dig. Var det et coverup?

- Nej, det var i overensstemmelse med, hvad Lotte Rod gerne ville. Det synes jeg var vigtigt, siger Andreas Steenberg.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Lotte Rod.