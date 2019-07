Ny ordfører for trafiksikkerhed: Kørte 115 km/t i Nyborg

Jan Johansen har på egen fodsål erfaret, hvordan det føles at trykke speederen i bund. Langt ud over lovens grænse.

I 2010 blev han målt til 115 km/t i udkanten af Nyborg på Fyn, hvor man ellers kun må køre 50 km/t.

Ikke desto mindre blev han onsdag formiddag udnævnt til færdselssikkerhedsordfører i Socialdemokratiet.

Over for Ekstra Bladet erklærer Jan Johansen, at han er enormt ked af sin handling, som kostede ham kørekortet i et halvt år og en bøde på 5000 kroner.

- Allerede dagen efter afleverede jeg mit kørekort frivilligt til den lokale betjent, fortæller han.

Forkerte kirke

Jan Johansen oplyser, at han kom til at køre farligt, fordi han skulle nå en begravelse for en af sine medarbejdere. Han arbejdede på daværende tidspunkt som næstformand for 3F Østfyn.

- Jeg sætter min GPS på kirken, da jeg kommer frem er det den forkerte kirke. Så går der total panik i mig.

- Jeg slår speederen i bund, da jeg tror, jeg er ude af Nyborg. Jeg kører i en Mazda med en ret stor motor. Jeg knalder altså bare til den, fordi jeg skal nå det. Jeg var paralyseret af, at jeg skulle til min medarbejders begarvelse.

- Og du havde ikke drukket?

- Over hede hovedet ikke. Det gør jeg aldrig, når jeg kører.

- Jeg spørger jo, fordi du kørte enormt hurtigt. Men hvad vil du sige til dem, som måtte mene, at du ikke er den rigtige til at tale trafiksikkerhed med sådan en forseelse i bagagen?

- Jeg er skide ked af det. Og jeg har aldrig gjort det siden. Det var en speciel situation, men det må man ikke. Man må ikke tabe hovedet.

- Men jeg er stadigvæk egnet til ordførerskabet, mener jeg, fordi jeg godt er klar over, at man kan dumme sig en gang imellem. Og det gjorde jeg.

Fortryder meget

- Men altså, hvorfor skal netop du tale trafiksikkerhed. Hvad vil du sige til dem, som mener, du ikke er den rette?

- Jeg vil sige til de mennesker, at jeg fortryder meget. Men jeg tabte hovedet.

- Det er også blevet bedømt i valgbarhedsnævnet, om jeg kunne sidde som kommunalpolitiker, hvilket jeg gjorde på det tidspunkt. Og det kunne jeg, siger Jan Johansen, der blev valgt til Folketinget i 2011. På det tidspunkt havde han fået sit kørekort igen.

Det er ikke første gang, at Jan Johansen skal arbejde politisk med trafiksikkerhed. Fra 2011-15 sad han som næstformand i Færdselssikkerhedskommissionen, der udarbejdede anbefalinger til trafiksikkerheden frem til 2020.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt gruppeformand Flemming Møller Mortensen, hvor netop Jan Johansen skal være ordfører for trafiksikkerhed, men han er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Jan Johansen får desuden titel af kulturordfører.

Comeback til rebel

Socialdemokratiet har fordelt ordførerskaber, efter regeringen faldt på plads i sidste uge.

Det er værd at bemærke, at Mette Gjerskov er tilbage på holdet, efter hun blev frataget sit ordførerskab sidste forår, fordi hun ikke ville stemme for tildækningsforbuddet.

Roskilde-socialdemokraten får posten som miljøordfører, et område hvor hun nok skal komme i vælten pga. regeringens store grønne ambitioner.

Den ældre garde i partier fik en kurv, da Mette Frederiksen skulle fordele ministerposten, men de får en fin konstituering, hvor både Leif Lahn Jensen og Lennart Damsbo-Andersen kommer i gruppeledelsen.

Den magtfulde Aarhus-fraktion får Christian Rabjerg Madsen indsat samme sted. Ligesom han bliver finansordfører, det tungeste ordførerskab.

Undervisningsordfører Annette Lind, som var dybt skuffet over ikke at blive minister, får posten som gruppesekretær. Dermed bliver det hendes opgave at sikre, at socialdemokraterne møder op i folketingssalen og stemmer.