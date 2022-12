Ny regering vil spare tre milliarder kroner på nedlagte jobcentre

Den nye regering vil nedlægge jobcentrene for at give ledige større frihed og kommunerne frihed til at organisere indsatsen for at få arbejdsløse i job.

Det fremgår af regeringsgrundlaget, som onsdag er blevet fremlagt på Marienborg af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

- Vi nedlægger jobcentrene. Nu er det slut med kræftpatienter, som jages rundt i kommunerne i en beskæftigelsesindsats, som ikke virker, siger fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) på Marienborg.

Målet er, at de ledige kommer hurtigere i arbejde, står der i regeringsgrundlaget. Det skal reducere udgifterne med tre milliarder kroner i 2030.

Partierne har forhandlet siden valget 1. november og meddelte tirsdag aften, at de vil danne en regering, som præsenteres torsdag.

Regeringen lægger op til, at a-kasser og private leverandører skal spille en større rolle i indsatsen for dem, der kun i korte perioder står uden arbejde.

- Den øvrige beskæftigelsesindsats skal i højere grad prioritere de borgere, der har større udfordringer med at finde et job.

- De skal i stedet omfattes af mere værdige indsatser med større effekt. Socialt bedrageri skal mødes med en hård og markant konsekvens, står der i grundlaget.

Det var et centralt forslag fra Venstre i valgkampen.

Flere tusinde mennesker har i mange år været i kontanthjælpssystemet.

I dag bruges fem ud af 12 milliarder i beskæftigelsesindsatsen på administration af jobcentrene.

En analyse fra a-kassen Ase viser, at der er 'rekordmange' ansatte på landets jobcentre. Det er på trods af den historisk lave ledighed.