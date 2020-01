Ny sag om borgmester-slæde ender hos Ankestyrelsen

Ishøj Kommune beklager sagen om borgmesterkørsel i tjenestebil.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunen har sendt sagen til Ankestyrelsen for at få klarhed om reglerne.

Meldingen kommer, efter at Ekstra Bladet torsdag kunne fortælle, at borgmester Ole Bjørstorp (S) jævnligt parkerer en tjenestebil på villavejen ved sit hjem eller i sin egen indkørsel.

Det gør han, selv om bilen ifølge reglerne skal holde på arbejdspladsen. Kommunen mener dog, at reglerne er åbne for fortolkninger. Og derfor er sagen sendt til Ankestyrelsen.

Kommunen beklager sagen og skriver, at brugen af tjenestebiler på den i Ekstra Bladet omtalte måde ophører, mens Ankestyrelsen kigger på sagen.

Reglerne skal naturligvis overholdes, siger Kåre Svarre Jakobsen, der er kommunaldirektør i Ishøj Kommune.

- En af udfordringerne ved denne sag er dog, at de nuværende regler virker til at være åbne for fortolkninger - eksempelvis om bilen må holde parkeret ved en privatbolig, hvis man skal til et arbejdsmøde tidligt næste morgen, siger han i pressemeddelelsen.

Da Ekstra Bladet konfronterer Ole Bjørstorp, fastholder han, at han handler i overensstemmelse med reglerne.

- Jeg har den ordning, at når jeg skal nogle andre ting, så kan man tage den hjem om aftenen og køre næste morgen, siger han.

- Hvordan har du fået den ordning i stand?

- Det er noget, man aftaler med dem (skattevæsenet, red.). Simpelthen. Sådan har jeg det bare. Hvis der skal laves om på den ordning, så bliver den selvfølgelig lavet om. Det har jeg ikke hørt, den skal, siger Ole Bjørstorp.

Der er dog klare retningslinjer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som strider imod.

Borgmestre må kun køre mellem hjem og arbejde i tjenestebil, hvis en chauffør kører bilen, fastslog ministeriet, da Ekstra Bladet i december afslørede, at Rødovres snart forhenværende borgmester, Erik Nielsen, har fået indrettet en parkeringsplads med ladestande lige over for sit hjem.

'Det er ministeriets opfattelse, at kørsel til og fra egen bopæl, når det foregår i bil uden chauffør, normalt ikke vil kunne betegnes som tjenstlig kørsel.'

'Det skyldes, at borgmesteren, når denne selv fører bilen, for det meste ikke vil være tilgængelig for sit arbejde og sine medarbejdere under kørslen, og at bilen derfor i disse tilfælde ikke kan fungere som en form for rullende kontor,' skrev ministeriet.

Ankestyrelsen er i øjeblikket også i gang med at fælde dom over Erik Nielsens kreative brug af tjenestebilen. Men hans arvtager i Rødovre, Britt Jensen, har allerede gjort det klart, at hun ikke vil trille videre i hybrid-Mercedes'en.

