Ny sag om fusk med fiskekvoter: Johannes fik ulovlige sild for millioner

Fisker Johannes Christensen fik tildelt ulovlige sildekvoter af topembedsmænd, men ender selv med at bøde for fejlen

'Blandt dine kollegaer i erhvervet behøver du ikke fortælle for meget om det'.

Med denne opfordring til at holde tæt, fik fisker Johannes Christensen fra Fur i Limfjorden tildelt særlige sildekvoter for mellem halvanden og tre millioner kroner af kontrolchef Mik Jensen i Fiskeristyrelsen - selv om det var stik i mod reglerne.

- Jeg tænkte, at det helt ok, at jeg ikke skulle gå og kæfte op omkring det. Jeg ville ikke ligge styrelsen til last. Det var et særligt tilfælde, hvor jeg fik dispensation til at fange nogle fisk. Og jeg regnede da med, at alt var i orden, fortæller Johannes Christensen til Ekstra Bladet.

Alt var dog ikke i orden, skulle det vise sig.

Johannes Christensen er målløs over Fiskeristyrelsen. Foto: Claus Bonnerup

Fik dispensation

Sagen tager begyndelse i november 2016, hvor 39-årige Johannes Christensen søgte om særlige sildekvoter (generationsskiftesild, som det hedder), der er reserveret til unge eller nystartede fiskere, og som ville give ham ret til at fange 200 ton sild hvert år i tre år.

Men da Johannes købte sin kutter Emma i 2015 og først ansøgte om de særlige silde-kvoter i 2016, levede han ikke op til kravene.

- I princippet skulle jeg bare sælge min kutter til en kollega for så at købe den tilbage igen. Så ville datoen passe og jeg kunne få adgang til kvoterne. Men sådanne krumspring vil jeg ikke ud i. Derfor ringede jeg til styrelsen, bad om dispensation og fik den.

- Jeg tænkte, at det var rart med en embedsmand - Mik Jensen - der godt kunne se fornuften i, at bare fordi jeg havde misset en dato, så skulle jeg ikke straffes. Jeg blev jo bare tildelt nogle fisk, som jeg kunne have fået, og jeg troede, at alt var som det skulle være.

Men det var det ikke.

Johannes Christen købte kutteren Emma i 2015. Det gav ham problemer med at leve op til kvote-reglerne. Foto: Claus Bonnerup

Godkendelsen eksisterer ikke

For ud over at Johannes Christensen skulle holde tæt med sine lukrative og ulovligt tilkendte kvoter, valgte NaturErhvervsstyrelsen (der nu hedder Fiskeristyrelsen, red.), at sagen ikke skulle journaliseres og dermed eksisterer Johannes' ansøgning og godkendelse i princippet ikke.

Det viser en mail fra Fiskeristyrelsen til Johannes fra 8. februar i år, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

- Styrelsen er blevet opmærksom på oplysninger, der har givet anledning til tvivl om, hvorvidt betingelserne for din førstegangstildeling af generationsskiftesild var opfyldt i 2017, skriver de og fortsætter:

- Derfor vil Fiskeristyrelsen på ny vurdere, om betingelserne for førstegangstildeling af generationsskiftesild var opfyldt (...). Det vil ligeledes blive overvejet, om vurderingen får betydning for din ansøgning om gentildeling af generationsskiftesild i 2019, skriver de.

Uddrag af mail fra Fiskeristyrelsen til Johannes Christensen 8. februar 2019.

Kan ikke fiske mere

- Det betyder, at jeg nu ikke kan være sikker på, at jeg må fiske i år, fordi de ikke har det i systemet. Så deres fejl kommer nu til at gå ud over mig, siger Johannes.

Ekspert om styrelsens arbejdsmetode: Brud på loven Ekspert i forvaltningsret, Sten Bønsing fra Aalborg Universitet, mener, at kontrolchef i Fiskeristyrelsen, Mik Jensen, med sin kommentar om, at Johannes Christensen skal holde tæt om sin tildeling af kvoter, beviser, at man i styrelsen udmærket var klar over, at reglerne blev brudt. Det fortæller han til TV2, hvor han også siger, at Mik Jensen og NaturErhvervsstyrelsen, som Fiskeristyrelsen hed førhen, brød loven, da Johannes' sag ikke blev journaliseret. - Det skal man. Det står i loven. Myndighederne skal stå til ansvar for, at man har gjort det godt, og det kan man ikke, når man ikke kan kontrollere det, siger Sten Bønsing til TV2.

- Hvad sker der, hvis du ikke får tilkendt kvoten?

- Så kan jeg ikke fange fisk. Længere er den ikke. Jeg er afhængig af den kvote.

En stor fiasko

- Men det gør mig selvfølgelig mega vred. Vi har brugt mange penge på kutteren for at kunne fange fisk fremadrettet, og på grund af deres fejl skal jeg - en lille fisker fra Limfjorden - straffes.

Mik Jensen er suspenderet fra sin stilling i Fiskeristyrelsen. Det er nemlig langt fra første gang, at den tidligere kontrolchef har været indblandet i rod med uddelingen af fiskekvoter. Foto: DR.

Kontrolchef i Fiskeristyrelsen, Mik Jensen, er i dag suspenderet fra sin stilling. Det skete allerede i 2017, da han var indblandet i en sag om et sponsorat fra de største danske fiskere - kvotekongerne - til sejlklubben Dragør Sejlklub, hvor Mik Jensen var bestyrelsesformand.

Mik Jensen ønsker ikke at udtale sig til Ekstra Bladet.

Nuværende fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) kalder overfor TV2 sagen 'meget alvorlig' og 'bekymrende'. Det kan sildefiskeren fra Limfjorden godt nikke genkendende til. I hvert fald i forhold til det, der foregår i Fiskeristyrelsen.

- Styrelsen er en stor fiasko. Fup, svindel og korruption hele vejen rundt. De gør mig til skurken. Det er sgu da dem, der har lavet en fejl. Ikke mig.

Ikke første gang

Historien om Johannes Christensen og den ulovlige håndtering af fiskekvoter er blot seneste eksempel i en lang række af historier om kaos i dansk fiskeri.

Historier, der blandt andet kostede daværende Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen, ansvaret for fiskeriet, og som trækker trawl til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

