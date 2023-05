Ny skift: Den gyldne svingdør kører stadig

Endnu en topembedsmand har taget turen rundt i den gyldne svingdør.

Departemenstchef i Finansministeriet, Peter Stensgaard Mørch, skal nemlig fra 15. august sidde i direktionen i PensionDanmark, hvor han skal agere viceadministrerende direktør, indtil oktober næste år hvor han bliver direktør.

Men fordi der ingen karensperiode er for toppolitikere og -embedsmænd, når de skifter job til private virksomheder, så kan han altså tage al sin viden fra ministeriet direkte med over i PensionDanmark til sommer.

Og det møder nu kritik fra SF:

- Problemet er, når man har den svingdørskultur, at man bærer en masse priviligeret viden med over i sit nye job. Han (Peter Stensgaard Mørch, Red.) vil jo eksempelvis have en masse viden om, hvordan man arbejder med den finansielle sektor i ministeriet, og om man har noget lovgivning eller tiltag på vej.

Annonce:

- Det kan godt være, at man ikke har tænkt sig at bruge den viden, eller andet, men om ikke andet så vil der være mistanke om det, og det er usmart, udtaler Lisbeth Bech-Nielsen, finansordfører i SF, til Ekstra Bladet.

'Mindst ét år'

SF har allerede forsøgt at gøre op med den manglende karensperiode.

Under valgkampen udtalte Pia Olsen Dyhr til Information, at SF mente 'der skulle gå mindst ét år, før toppolitikere og -embedsmænd, kunne skifte til et job, hvis det var indenfor et beslægtet område'.

Peter Stensgaard Mørch skifter job fra 15. august. Her indtræder han i direktionen ved PensionDanmark, og efter et år skal han være direktør. Foto: Finn Frandsen/Polfoto

Og den holdning står partiet fuldt ved, understreger Lisbeth Bech-Nielsen.

- Vi mener, at når man har besat en privilegeret stilling, de fleste som endda har kontrakter, hvor man får en finansiel kompensation, så er meningen altså ikke, at du skal kunne tage spritny viden med, omkring hvad en regering eksempelvis har tænkt sig at gøre, til den finansielle sektor med det samme.

Annonce:

Bananrepublik-agtigt

Der er dog visse karensregler, som gælder i Danmark. Chefer i finanstilsynet skal eksempelvis igennem en såkaldt 'nedkølingsperiode' på seks måneder, før de må skifte til et job i den finansielle verden.

Det blev indført i 2021 i kølvandet på flere sager om hvidvask og finansiel kriminalitet. Formålet er at sikre sig imod, at der bliver givet indsigt i Finantilsynets viden til de selvsamme selskaber, som tilsynet skal agere vagthund overfor.

Og det bør også gælde i forhold til toppolitikere og -embedsmænd, mener Lisbeth Bech-Nielsen.

- Når du sidder i et tilsynsorgan, som finanstilsynet, så har man bare noget viden, som man ikke bør tage med over i en form for konkurrerende stilling. Og den præcis samme logik gør sig jo gældende i forhold til toppolitikere og topembedsmænd, udtaler Lisbeth Bech-Nielsen og fortsætter:

- Og jeg tror, at om nogle år, når det her bliver gennemført, fordi det er jeg sikker på, det gør, så vil man kigge tilbage og tænke, at det var sådan lidt bananrepublik-agtigt ikke at have den slags regler.

Annonce:

Helt normalt

- Men vi er jo ikke ligefrem kendt for store mængder af korruption i Danmark. Skal vi ikke bare stole på, at toppolitikere og topembedsmænd kan opføre sig ordentligt og ikke misbruge deres viden?

- Problemet er, at du ikke kan miste den viden, du har fået. Og hvordan agerer man så, når man skal ud og være direktør i en stor finansiel virksomhed, hvis man kommer med en viden om, hvordan regeringen vil handle på det område, udtaler Lisbeth Bech-Nielsen og fortsætter:

- Desuden er det jo helt almindeligt i den private sektor, at virksomheder benytter sig af konkurrenceklausuler, hvor man siger; 'Du kan altså ikke gå fra en konkurrerende virksomhed til en anden med det samme'. Og det er der ingen, der stiller spørgsmålstegn ved.

- Så det handler måske også om at få ligestillet toppolitikere og -embedsmænd med almindelige mennesker?

- Ja præcis.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Peter Steensgaard Mørch, men han har ingen kommentarer, oplyser Finansministeriet.