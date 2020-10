Ny udvikling: Topmøde om kød til politikerne

Folketingets top reagerer nu på regeringens beslutning om at indføre to kødfri dage i statens kantiner.

Som Ekstra Bladet har beskrevet, er Folketinget ikke en del af denne ordning, da det ikke er en statslig institution. Men ikke desto mindre skal Folketingets Præsidium drøfte på det kommende møde, om man skal følge eksemplet fra staten.

Med andre ord skal toppolitikerne forsøge at nå til enighed om, hvorvidt den kødfri ordning også skal gælde kantinerne på Christiansborg. Herunder legendariske Snapstinget.

SF's medlem af præsidiet, Trine Torp, skriver på Twitter.

'Jeg har aftalt med Folketingets formand, at vi drøfter det ift Christiansborgs kantiner på næste præsidiemøde.'

Folketingets administrationen bekræfter over for Ekstra Bladet, at de kødfri dage vil blive et emne på næste præsidiemøde, som finder sted 11. november. Et simpelt flertal kan i realiteten indføre kødfri dage på Borgen, selvom beslutningen officielt tages af Folketingets formand.

På nuværende tidspunkt har Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, ingen kommentarer til sagen.

Præsidiet består af følgende folketingsmedlemmer: - Formand: Henrik Dam Kristensen (Socialdemokratiet) - 1. næstformand: Karen Ellemann (Venstre) - 2. næstformand: Pia Kjærsgaard (Dansk Folkeparti) - 3. næstformand: Jens Rohde (Radikale Venstre) - 4. næstformand: Trine Torp (SF - Socialistisk Folkeparti) Det er Folketingets formand, der tager de endelige beslutninger, da næstformændenes rolle formelt kun er rådgivende. Et simpelt flertal kan dog i realiteten trumfe kødfri dage igennem på Christiansborg.

Dansk Folkepartis medlem af Præsidiet, Pia Kjærsgaard, har tænkt sig at tage kampen op mod tvangsgrønt.

'Jeg er naturligvis imod. Der skal være et rigt udbud på menuen. Frit valg', skriver Pia Kjærsgaard i en sms.

85.000 ansatte

Regeringens plan om to kødfri dage i kantinerne på de statslige institutioner kommer som minimum til at omfatte 85.000 ansatte.

Hvis statens selvejende institutioner såsom gymnasier, DSB og andre også efterlever grøntsags-kravet, så kommer yderligere 75.000 ansatte til at spejde forgæves efter kød i kantinen to dage om ugen.

Desuden skal der, hvis det står til regeringen, stilles krav om, at der højst må serveres okse- eller lammekød én dag om ugen. Det fremgår af en ny grøn indkøbsstrategi for staten, som skal bidrage til den grønne omstilling.