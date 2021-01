Ny V-ballade: Støjberg gider ikke 'ultimatum'

Det svæver fortsat i det uvisse, om Støjberg smutter eller bliver i Venstre. Frustrationen er ikke til at skjule for partitoppen

Mudderkastningen vil ingen ende tage i Venstre.

Nu mukker gruppeformand Karsten Lauritzen over, at Inger Støjberg ikke har haft lyst til at holde møde i dag om sin fremtid.

De to sad ellers lige ved siden af hinanden i Folketingssalen under dagens første behandlingen af forslaget om en rigsret mod Inger Støjberg.

- Støjberg har desværre ikke haft mulighed for eller ønsket at mødes med Venstres ledelse - det vil sige Jakob Ellemann og mig.

- Vi ville i dag (torsdag, red.) på vores gruppebestyrelsesmøde have drøftet sammenhængen mellem Ingers retsordførerskab og det at skulle for en rigsret, og om de to ting lader sig gøre, siger han til Politiken.

Vi har talt

Inger Støjberg bekræfter foran Folketingssalen, at hun ikke havde lyst til at mødes i dag, fordi hun stadig overvejer fremtiden og desuden gerne ville bruge sine kræfter på at følge debatten.

- Vi talte sammen i sidste uge. Og altså i dag igen, altså ... nu har jeg siddet herinde. Det er danmarkshistorie. Det er ikke bare en lille sag.

- Men jeg kan godt se Politiken i dag. Det ligner nærmest et ultimatum, må jeg forstå, men er det ikke fair nok at få lov at tænke tingene igennem, siger hun til en gruppe pressefolk.

Afstemningen om rigsretssagen mod Inger Støjberg kommer til afstemning i næste uge.

Inger Støjberg tog ordet under torsdagens førstebehandling af rigsretssagen.

