Nyd fridagen: De ville afskaffe den

Slå fødderne op og nyd din frie St. Bededag.

Eller dit helligdagstillæg, hvis du knokler et sted derude.

I år er det ti år siden, at flere politiske partier ganske seriøst overvejede at afskaffe St. Bededag for at styrke statens finanser frem mod 2020.

- Der er ikke nogen tvivl om, at der ville kunne spares penge ved at droppe nogle af de skæve helligdage, sagde Venstres daværende arbejdspolitiske ordfører, Ulla Tørnæs, til DR Sjælland i 2011.

Dermed bekræftede hun, at regeringen, der havde Lars Løkke Rasmussen som statsminister, havde haft en sløjfning af bededagen som seriøst element under forhandlingerne om en 2020-plan.

Planerne smuldrede dog efter de blev sendt over til arbejdsmarkedets parter.

Allerede året forinden havde De Radikale været på banen med et lignende forslag.

- Hvis vi allesammen gør en ekstra indsats og arbejder noget mere, så kan vi gøre lidt mere for eksempelvis folkeskolen, udtalte den daværende partieleder Margrethe Vestager til Berlingske.

Planer om en afskaffelse af St. Bededag levede især i Vestager og Løkkes velmagtsdage. Her er de på Folkemøde i 2016. Arkivoto: Rasmus Flindt Pedersen

Beregninger viste dengang, at staten kunne hente to milliarder kroner ved at afskaffe fridagen på grund af den højere aktivitet i samfundet.

I 2012 vækkede en beregning fra Dansk Arbejdsgiverforening igen bededagsspøgelset, Arbejdsudbuddet kunne hæves med 10.000 personer ved at ophæve fridagen, lød det.

Det fik Socialdemokratiets gruppeformand, Leif Lahn Jensen, til at åbne døren på klem for en afskaffelse.

- Det er sådan, at vi skal finde nogle hænder, og hvis det er det her, man bliver enige om, så er det en mulighed. Men der er mange andre ting, der også er en mulighed, sagde Leif Lahn Jensen ifølge Berlingske Nyhedsbureau. Han var beskæftigelsesordfører, mens Helle Thorning-Schmidt var statsminister og Bjarne Corydon finansminister.

I Norge er St. Bededag flyttet til en søndag.

Den har været en helligdag i Danmark siden 1686, og falder fire fredage efter påske og tre uger før pinse.

Biskoppen i Roskilde Hans Bagger indførte tre bededage, men kun 'ekstraordinær almindelig bededag' blev lovbestemt. I dag kender vi den som Store Bededag, fordi der dengang også var andre bededage.

Du kan læse mere om St. Bededag på Nationalmuseets hjemmeside.