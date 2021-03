Nye beregninger: Her gemmer smittebomben sig

Landets folkeskoleelever higer efter at komme fuldt tilbage i klasselokalerne.

Men i forhold til smitte med coronavirus ligger den største potentielle smittebombe under genåbningen netop gemt i folkeskolens 5.- 8. klasse og afgangsklasserne.

Det vurderer Ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19 i hver fald. De har under SSI lavet prognoser for corona-epidemien med henblik på at vurdere konsekvensen af de kommende genåbningsscenarier.

Ekstra Bladet er i besiddelse af beregningerne, som torsdag eftermiddag er blevet delt med Folketingets partier af sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Af beregningerne fremgår det, at en genåbning af 5. - 8. klasse vil føre til 2019 nye smittede, når vi når 1. maj, hvis sæsoneffekten af foråret indregnes i prognosen med 50 pct.

Sendes afgangsklasserne tilbage vil det føre til 2055 nye smittetilfælde hver dag.

Derimod vil en fuld genåbning af frisører og andre liberale erhverv 'kun' føre til 1512 nye tilfælde hver dag under de samme forudsætninger som ovenstående. En åbning af indendørs indkøbscentre vil ligge lidt højere på 1593 nye smittede dagligt.

Ekspertgruppen understreger, at tallene er behæftet med en vis usikkerhed, og der vises i den ovenstående tabel også en margin for smitteudviklinegn med henholdsvis 5 pct. højere og lavere kontakttal.

Forår med stor effekt

Beregningerne viser dog også, at op til dobbelt så mange vil undgå at blive indlagt og smittet med corona, hvis sæsoneffekten regnes 100 pct. ind i corona-prognoserne.

Med en 'fuld' sæsoneffekt vil 899 dagligt blive smittet med corona 1. maj, mens 680 vil blive smittet med en genåbning af indkøbscentre.

De nuværende daglige smittetal ligger i omegnen af 650 personer.

Også ift. indlæggelser vil skoleåbning have størst effekt. Her vil en fuld åbning af 5.-8. klasse føre til 92 indlagte om dagen 1. maj med 50 pct. sæsoneffekt indregnet. Tallet vil dog kun være 47, hvis sæsoneffekten indregnes 100 pct.

