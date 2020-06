Nye Borgerlige banker Indsamlingsnævnet på plads: - Det føles som chikane

Bølgerne gik højt, da formand for Indsamlingsnævnet, Christian Lundblad, tog bladet fra munden og i Politiken varslede politianmeldelse rettet mod Nye Borgerlige for at iværksætte en ulovlig indsamling til fordel for Inger Støjberg.

Nu viser aktindsigter, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, at Nye Borgerliges Støjberg-indsamling er helt efter bogen.

- Når jeg har læst om det i aviserne, og den måde, det er blevet tacklet på, så synes jeg, det er voldsomt, at en offentlig myndighed kan tillade sig det her – det føles som chikane, siger Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, til Ekstra Bladet.

Indsamlingen har aldrig været og er heller ikke underlagt Indsamlingsnævnet, fordi indsamlinger til støtte for politiske partier er undtaget indsamlingsloven.

I den endelige afgørelse skriver Christian Lundblad, 'at indsamlingen reelt iværksættes med det sigte at støtte partiet Nye Borgerlige, at midlerne ikke overføres til Inger Støjbergs disposition samt at midlerne indgår i Nye Borgerliges partiregnskab'.

'På den baggrund har Indsamlingsnævnet ved et møde den 12. juni 2020 vurderet, at indsamlingen er omfattet af indsamlingslovens § 2, stk. 1, nr. 4, hvorefter indsamlinger til støtte for politiske partier er undtaget fra kravet om tilladelse,' lyder det videre i nævnets afgørelse.

Formand for Indsamlingsnævnet, Christian Lundblad, var for hurtig på aftrækkeren, da han varslede politianmeldelse rettet mod Nye Borgerliges Støjberg-indsamling. Foto: Niels Ahlmann Olesen / Ritzau Scanpix

'Voldsomt inkriminerende'

I aktindsigterne fremgår det, at Nye Borgerlige 'er helt uforstående over for, at Indsamlingsnævnet er af den opfattelse, at indsamlingen skulle være omfattet af indsamlingsloven' - et forbehold partiet nu har fået medhold i.

Pernille Vermund kalder det 'voldsomt inkriminerende', når en offentlig myndighed via pressen varsler politianmeldelser for en indsamling, som nævnet nu selv har erklæret legitim.

- Jeg synes, det er ret voldsomt. Det er jo en belastning af vores renommé og troværdighed. Men også en belastning for den indsamling, som var lovlig, og alt andet lige bliver begrænset ved, at man sår tvivl om, hvorvidt den er lovlig. Det er et meget voldsomt indgreb i en lovlig demokratisk indsamling, fortæller Pernille Vermund.

Christian Lundblad har forholdt sig til kritikken. Formanden bad om, at afgørelsen blev lagt ud på nævnets hjemmeside, efter nye oplysninger om indsamlingen blev lagt frem.

- Jeg er nødt til at erkende, at det jeg vidste på daværende tidspunkt, viste sig ikke at være det fulde billede. Jeg er selvfølgelig meget ked af, hvis Nye Borgerlige føler, at de er blevet hængt ud. Det har aldrig været tanken, siger Christian Lundblad til Ekstra Bladet.