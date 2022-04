Nye Borgerlige i nummerplade-fup

Når partiet Nye Borgerlige i disse uger kører sin 'stem-nej-til-afskaffelse-af-EU-forsvarsforbeholdet'-kampagne i stilling, ja, så foregår det på ulovlige plader.

Således kan Ekstra Bladet fortælle, at det EU-kritiske parti med fuldt overlæg har valgt at bryde registreringsbekendtgørelsen ved at tildække EU-flaget på nummerpladerne på den Volkswagen Multivan, partiet erhvervede tilbage i efteråret.

Bilen er af mærket Volkswagen Multivan og er ifølge Lars Kaaber Nye Borgerliges eneste bil. Partiet købte bilen i oktober måned og har kørt rundt med de ulovlige plader lige siden. Privatfoto.

- Vi fik bilen op til kommunalvalget, hvor vi skulle bruge den til at komme rundt i hele landet, og så fik vi den desværre med en EU-reklame på nummerpladen, og det syntes vi altså ikke, at vi kunne byde vores formand, Pernille Vermund, at køre rundt med, så derfor klistrede vi den over, fortæller partiets pressechef, Lars Kaaber.

- Nye Borgerlige er et parti, der holder af Danmark og ikke så meget af EU, så vi syntes altså ikke, at det var en god idé sådan at køre rundt og reklamere for unionen på den måde.

I strid med loven

Det er ellers i klar strid med loven at tildække EU-flaget eller på anden måde udsmykke eller ændre en nummerplade.

- Ja, og det bliver også gjort lovligt, fordi vi får den omregistreret og i den forbindelse får bestilt nogle nye nummerplader uden EU-flag. Og nu er det jo sådan, at vi har klistret det over på en måde, så man næsten ikke kan se, at det ikke var en nummerplade, der blev leveret uden EU-flag, men selvfølgelig skal den omregistreres, siger Lars Kaaber.

- Men det vil simpelthen sige, at Nye Borgerlige ligefrem har valgt at bryde loven med åbne øjne her?

- Ah, brudt loven og brudt loven ... Vi har vel alle sådan en snert af civil ulydighed i os, og så gør det jo altså ikke nogen skade, at vi fjerner en reklame. Vi kan sagtens køre over Storebælt og parkere i parkeringshusene, uden at de der nummerpladelæsere brokker sig, så politiet kan sikkert også godt læse nummerpladen, selvom der mangler et EU-flag, det er jeg sikker på.

- Så ifølge Nye Borgerlige så må man godt bryde loven, så længe man selv vurderer, at det ikke gør nogen skade?

- Nej, det skal man ikke, og vi skal nok også få det fikset, men vi betragter det ikke som en voldsom overskridelse af reglementerne.

