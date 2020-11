Nye Borgerlige opgiver annoncer med Muhammed-tegninger

Partiet Nye Borgerlige opgiver at bringe annoncer med tegninger af profeten Muhammed og returnerer de indsamlede penge. Det skriver partiet i en mail.

Nye Borgerlige havde ellers samlet omkring 300.000 kroner ind til at vise billeder af profeten Muhammed. Weekendavisen og Berlingske havde sagt, at de var parate til at bringe annoncerne.

Det ville partiet, efter at den franske lærer Samuel Paty blev dræbt af en radikal islamist for at have vist tegninger af profeten Muhammed fra satiremagasinet Charlie Hebdo.

Magasinet har dog ikke givet tilladelse til, at tegningerne kunne bruges.

'Vi ville have bragt tegningerne i annoncen til støtte for den franske skolelærer Samuel Paty, som blev halshugget efter at have vist tegningerne i sin undervisning om ytringsfrihed. Vi kan kun gisne om, hvorfor Charlie Hebdo ikke vil give deres tilladelse,' skriver Nye Borgerlige.

Deler ikke synspunkter

Charlie Hebdo har dog forklaret, hvorfor man har valgt ikke at tillade Ny Borgerlige at bringe tegningerne.

I en mail til Ekstra Bladet tager Charlie Hebdo afstand fra det danske parti.

'Efter konsultation med tegnerne har Charlie Hebdo ikke lavet en sådan aftale med dette politiske parti, som de ikke deler nogen som helst synspunkter med,' skrev Charlie Hebdos pr-bureau i en mail til Ekstra Bladet mandag.

Pernille Vermund havde ellers tidligere givet sagt, at man allerede havde været i kontakt med Charlie Hebdo om at bringe tegningerne i partiets annoncer.