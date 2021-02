Nye Borgerlige-profil anklaget for hykleri

Mette Thiesen kritiserer Danmarks Indsamling for at samle ind til børn i andre lande, der er ramt af coronakrisen, i stedet for sårbare danskere. Udmeldingen har skabt debat

Nye Borgerlige-politikeren Mette Thiesen kritiserer i et opslag på Facebook lørdagens Danmarks Indsamling for i år at samle ind til coronaramte børn verden over.

'Jeg ønsker ikke at deltage. For der er en masse DANSKE hjemløse, ældre samt udsatte børn og unge, der også er hårdt ramt af coronapandemiens konsekvenser,' lyder det.

Mens mange roser politikerens udmelding, er den også faldet en del for brystet.

Nye Borgerlige er nemlig, som det eneste parti i Folketinget, ikke med i en nyligt indgået politisk aftale, der afsætter 27 millioner til organisationer, som netop hjælper udsatte danskere.

'Det er det rene ynkelige hykleri, det opslag der,' skriver en Facebook-bruger således.

'Og hvordan forholdet du dig så til, at Ny Borgerlige er eneste parti, der ikke er med i hjælpepakken til de hjemløse?' spørger en anden.

Flere brugere efterlader desuden kommentarer med Hus Forbis MobilePay-nummer og opfordrer hende til at lave en donation.

'Vi står i en krisesituation'

Over for Ekstra Bladet uddyber Mette Thiesen kritikken.

- Vi står i en krisesituation i Danmark, hvor Hus Forbi nærmest må dreje nøglen om, hvor flere unge oplever psykiske problemer, fordi de ikke har kunnet komme i skole, hvor ældre oplever ensomhed, og dansk erhvervsliv bløder.

- Og så laver man en indsamling, hvor man samler ind til tredjeverdenslande. Det giver ingen mening, siger hun.

Mette Thiesen forklarer, at Nye Borgerlige ikke gik med i aftalen om de 27 millioner, blandt andet fordi det ikke var muligt at få uddybet, nøjagtig hvad pengene ville gå til.

- Vi har tidligere oplevet med sådan nogle aftaler, at nogle af pengene gik til organisationer, der brugte dem på ting, vi ikke mente, de skulle bruges på, fortæller hun og nævner lektiehjælp til asylbørn som eksempel.

I alt blev der indsamlet 120.409.254 millioner kroner.

Afsætter 27 millioner til smittede hjemløse

Vil gerne hjælpe

- Kan du forstå, at nogle synes, dit opslag klinger hult?

- Nej. Det her handler om, hvordan vi hjælper bedst. I hjælpepakken er der sat otte millioner af til hjemløse. I indsamlingen bliver der doneret 120 millioner, og de penge ryger ud af Danmark.

- Men når I ikke indgår i aftalen, hjælper I jo slet ikke de hjemløse?

- Vi vil altid gerne se på, hvordan vi hjælper bedst muligt. Men med den her slags aftaler ville det klæde alle parter, hvis man havde mulighed for at forhandle om tingene, og hvis man kunne få svar på de spørgsmål, man måtte have.

- Man kan vel sige, at du bruger det her Facebook-opslag og derved også de her sårbare danskere til at komme ud med et budskab. Synes du, det er fair at gøre, når I ikke har villet hjælpe dem konkret ved at indgå i aftalen?

- For at slå det fast: Vi vil rigtig gerne hjælpe de sårbare grupper. Vi vil bare vide, at pengene bliver kanaliseret de rigtige steder hen.

- Kan du forstå, at det klinger hult, at du kritiserer Danmarks Indsamling for ikke at hjælpe hjemløse danskere, når I selv har valgt ikke at være med i den her aftale?

- Nej. Det handler slet ikke om det. Overhovedet. Vi har tidligere været med i en aftale, som sikrede nødovernatning til danske hjemløse. Vi vil gerne hjælpe, men det kræver, at vi kan få svar på vores spørgsmål, så vi sikrer den bedst mulige hjælp.

