Nye Borgerlige-profil blev taget i snyd: Flov i årevis

Folketingsmedlem for Nye Borgerlige Mette Thiesen blev som førsteårsstuderende på jura taget i at skrive af og fik karantæne fra studiet. Hun har været flov lige siden

Nye Borgerliges profil Mette Thiesen bliver indhentet af fortiden.

Ekstra Bladet kan afsløre, at folketingspolitikeren fik karantæne fra jurastudiet på Københavns Universitet, efter at hun havde snydt ved at skrive en andens opgave af.

Efter at Ekstra Bladet henvendte sig til Mette Thiesen om sagen, er hun gået til bekendelse på Facebook:

'Der er en historie, jeg gerne vil fortælle jer. En historie, som jeg i næsten 20 år har været flov over. Jeg ved, at Ekstra Bladet vil skrive historien, men jeg vil gerne fortælle jer den med mine egne ord.I starten af 00’erne begyndte jeg på jurastudiet. De svære forelæsninger og mange opgaver pressede mig,' skriver hun og fortsætter:

Den fulde skyld

'Jeg var i begyndelsen af 20’erne, og det var svært for mig at erkende, at studiet ikke lige var mig. For ikke at tabe ansigt ved at dumpe en eksamen, kopierede jeg fra en studiekammerats opgave. Det blev opdaget af universitetet, og jeg tog selvfølgelig den fulde skyld for det. Det resulterede i en midlertidig karantæne fra universitetet på seks måneder. Jeg valgte dog ikke at vende tilbage.'

Mette Thiesens plagiat fandt sted, da hun i skoleåret 2002/2003 var førsteårsstuderende. Her skulle hun i alt bestå fire fag, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger nåede hun kun af bestå to af dem, inden hammeren faldt.

I sin Facebook-opdatering benytter Mette Thiesen lejligheden til at rette fokus mod de unge, som netop i denne tid begynder på videregående uddannelser.

'I disse måneder starter mange unge på studie, og jeg skriver blandt andet denne opdatering til jer. For det skal ikke være skamfuldt at erkende, hvis man ikke finder den rigtige hylde i første hug. Ingen skal lade eventuelt pres fra familie, venner og bekendte styre fremtiden.Man skal hellere erkende, at ens valg ikke er det rigtige, og så skal man mærke godt efter i maven, hvad man har lyst til.

Naget mig

'Historien her har i årevis naget mig, men den har helt sikkert også gjort mig klogere på livet. Nu kender I historien, og hvis jeg kan være med til at spore bare ét ungt menneske ind på den rette vej med dette skriv, er jeg glad.'

Efter at være blevet taget i snyd på jurastudiet læste Mette Thiesen til lærer. En uddannelse, hun gennemførte.

Mette Thiesen kom i Folketinget for Nye Borgerlige ved valget i 2019. Hun har en række ordførerskaber - herunder posten som undervisningsordfører.

Hun er nummer to i hakkeordenen efter partiets leder, Pernille Vermund.

Mette Thiesen meddeler Ekstra Bladet, at hun ikke har yderligere kommentarer end sit opslag på Facebook.

Hun bekræfter blot, at hun bliver på sin post som undervisningsordfører.