Nye Borgerlige: - Vi sluger ikke radikale kameler

Pernille Vermund har flere gange bejlet til de radikale, om at de skal komme over på den borgerlige side. Men det kræver, at de radikale laver deres politik om, Nye Borgerlige selv skal ikke sluge den mindste lille udlændingekamel

Lørdag var der kaldt til samling hos Nye Borgerlige, der holdt deres landsmøde på et lufthavnshotel i Kastrup. Der kørte en god og meget blandet musikplayliste med alt fra Kim Larsen til Frank Sinatra. De havde sørget for en såkaldt Buddhabowl til frokosten, og det til stor skuffelse for forsamlingen. Mette Thiesen er fortid, og stemmeslugeren Lars Boje lå syg med halsbetændelse. Der var skam også sørget for underholdning, nemlig et stand-up show med Brian Mørk. Og så talte de om kameler, der skulle sluges, bare ikke af dem selv.

- Jeg tror ikke Mette Frederiksen kommer til at opgive sit Rwanda projekt for at være helt ærlig, siger Vermund til Ekstra Bladet. Hun fortæller, at de har talt om det til regeringsforhandlingerne. Foto: Emil Agerskov

Radikale må ikke føre radikal politik

I sin tale på landsmødet bejlede Pernille Vermund endnu engang til de radikale, som hun også gjorde på valgnatten. Hun vil gerne have dem over på den borgerlige side.

- Nu må de radikale indse, at det er dem, der har en asylpolitik, som ikke flugter med danskernes, siger Vermund til Ekstra Bladet, da vi taler med hende efter talen.

I den kom hun ind på, at de radikale skal sluge nogle kameler og tage ansvar, når det kommer til asylpolitikken.

Er der overhovedet noget, I er enige om på asylområdet?

- Vi er nok ikke enige om noget. Det, vi måske kan blive enige om, er, at det nuværende asylsystem ikke fungerer.

Når I nu bejler til dem, hvorfor skal de så sluge kameler?

- Det er dem, som ikke er fulgt med tiden.

Skal Nye Borgerlige sluge kameler på det område?

- Nej! Vi kommer til at stå fast, det er helt afgørende for os.

Er det ikke dybt urealistisk at bejle til dem - tror du selv, det kan lade sig gøre?

- Det må tiden jo vise. Det er ikke, fordi at jeg går og tror, at træerne vokser ind i himlen og er naiv og tænker, det er lige på den flade.

Lige pludselig stod Brian Mørk på scenen, hvor han holdt en slags anti-woke show, som hele salen fandt meget sjovt. Foto: Emil Agerskov

Den nye dreng i klassen

Ekstra Bladet fik også en snak med den nyvalgte Mikkel Bjørn Sørensen. Han skulle også frabede sig, at de radikale førte radikal politik.

- Den store tillid til de radikale, den har jeg ikke, siger han.

- Hvis de radikale insisterer på at føre radikal politik, hvad de jo nok gør, så er det klart, at vi er i skarp opposition til alt, hvad de står for - og det fortsætter vi med at være.

Skal Nye Borgerlige sluge bare en lille udlændingekamel?

- Vi har ikke tænkt os at sluge nogle af de radikale kameler.

Hvorfor så overbevise dem om at komme over på den borgerlige side, hvis I er i skarp modstander af alt, hvad de står for, er det ikke helt absurd?

- Jeg tror alle på borgerlig side vil have væltet Mette Frederiksen, derfor må vi gøre os de forhåbninger, om det kunne lade sig gøre i en eller anden kontruktion. Men selvfølgelig er det usandsynligt, og jeg tror heller ikke, det kommer til at ske.