Nye Borgerliges Mikkel Bjørn hopper til DF

Nye Borgerliges nyvalgte folketingsmedlem Mikkel Bjørn forlader skuden.

I stedet bliver han en del af Dansk Folkeparti.

Det skriver han selv på Facebook, hvor han fremlægger en lang og særdeles hårdtslående kritik mod Lars Boje Mathiesen.

'Jeg har i dag meddelt Nye Borgerliges sekretariat, at jeg pr. dags dato melder mig ud af partiet. Det er ikke en beslutning, der har været længe undervejs. Tværtimod,' skriver han blandt andet.

Mikkel Bjørn har ellers været i spil som ny formand for Nye Borgerlige, efter Pernille Vermund meddelte sin afgang, men det bliver naturligvis ikke til noget.

'Trussel'

Mikkel Bjørn forlader ikke partiet uden at smække med døren.

Afgående formand Pernille Vermund får roser med på vejen, men anderledes står det til med Lars Boje, som han mener har truet ham til at bakke op om et Boje-formandskab.

'Men Lars er også en solorytter. Der efterlades ikke meget plads til samarbejde, konstruktiv dialog og fælles fodslag. Personen Lars ender indimellem med at fylde så meget, at partiets interesser og andre personer må vige,' skriver han i Facebook-opslaget.

Han skriver, at han har udtrykt bekymringer omkring det, men de er ikke blevet imødekommet.

'Dette kulminerede på et møde for en uges tid siden, før Lars overhovedet havde meddelt sit offentlige kandidatur. Her skulle vi drøfte mulighederne i et fremtidigt samarbejde.'

'Det endte med, at sekretariatschefen - med efterfølgende opbakning fra Lars Boje - meddelte mig, at hvis jeg ikke inden for to timer vendte tilbage med en besked om utvetydig opbakning til Lars Boje Mathiesen som formand - så var det en mulighed, at jeg blev ekskluderet fra både gruppen og partiet. Jeg var naturligvis i chok,' skriver han i opslaget.

Har undskyldt

Mikkel Bjørn skriver på Facebook, at han dagen efter episoden fik en undskyldning af sekretariatschefen efter besked fra Pernille Vermund.

Han siger dog, at undskyldningen kun bestyrkede ham i de bekymringer, han havde om samarbejdet i partiet.

'Med udsigt til Lars Bojes formandskab har jeg været nødt til at overveje mine muligheder fremadrettet. Om jeg skulle opgive alt det, jeg har kæmpet for gennem mine otte års politiske engagement. Takke af og blive skolelærer igen.'

'Samtidig er jeg ikke stillet op for at kaste det hele på gulvet igen kort tid efter. Jeg ønsker at kæmpe kampen - og det gør man bedst på et hold,' siger han om skiftet til Dansk Folkeparti.

Glad Messerschmidt

På Twitter glæder Morten Messerschmidt sig over transferen.

'Jeg er rigtig glad for, at Mikkel Bjørn Sørensen i dag har meldt sig ind i DF. Han har igennem sit politiske arbejde i mange år imponeret mig som en stærk national stemme i værdi- og udlændingedebatten. Jeg glæder mig til at byder ham velkommen i DF's folketingsgruppe,' skriver han på Twitter.

Mikkel Bjørn skriver, at han har set Dansk Folkeparti rejse sig fra asken, og han glæder sig nu til at fortsætte sit politiske virke i partiet.

Ingen kommentarer

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nye Borgerliges sekretariatschef, Lars Eldrup. Han ønsker dog ikke at udtale sig.

Nærværende medie forsøger desuden at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen til den hårde kritik mod ham.

Ingen af de to får en afsluttende tak fra Mikkel Bjørn, der ellers deler taksigelser ud til store dele af partiet - herunder Pernille Vermund, tidligere sekretariatschef Lars Kaaber og næstformand Peter Seier.