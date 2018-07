Nye choktal: Kun pillerne redder Bruno gennem dagligt smertehelvede

Nedslidt: Mere end hver fjerde dansker har problemer med smerter på jobbet. Chaufføren Bruno må tage piller for overhovedet at kunne fungere

Hver morgen vågner Bruno Ollerup Gisi ved 6-tiden, fordi han har stærke smerter i ryggen.

– Jeg er nødt til at tage tre piller fra morgenstuden for overhovedet at kunne komme i gang, fortæller den 58-årige chauffør, da Ekstra Bladet besøger ham i hjemmet i Brøndbyøster på den københavnske vestegn.

– Det ville være rigtig svært for mig at få dagen til at fungere, hvis jeg ikke tog mine piller, og jeg har også nogle ekstra piller liggende nede i bussen, lyder det fra Bruno.

Og der kan nemt blive brug for de ekstra piller i bussen, hvori han bl.a. transporterer udviklingshæmmede. For det sker ofte, at smerterne dukker op, når Bruno skal udføre sit arbejde:

– Når jeg skal sætte kørestolene fast inde i bussen, skal jeg ned på knæ og række ind over personen. Den bevægelse har min ryg slet ikke godt af, forklarer han.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Bruno Ollerup Gisi er nødt til at tage smertestillende piller hver dag for overhovedet at kunne fungere på sit arbejde. Foto: Olivia Loftlund

Kedelig statistik

Dermed indskriver Bruno sig i en kedelig statistik: Mere end hver fjerde dansker oplever at være begrænset i deres arbejde på grund af smerter. Værst står det til blandt 3F’ere som Bruno, hvor tallet lyder på næsten fire ud af 10.

Det fremgår af en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

– Det er foruroligende, at vi er oppe på, at hver fjerde lønmodtager er begrænset i deres arbejde på grund af smerter. Vi skal ikke blive syge af at gå på arbejde. Det skal være sikkert og sundt, lyder det fra Emilie Lichtenberg, senioranalytiker i AE-rådet.

Samme analyse viser, at det går den fuldstændig forkerte vej på området: Fra 2012 til 2016 er andelen, der er begrænset i deres arbejde på grund af smerter, steget med seks procentpoint.

Denne tendens står i skærende kontrast til målsætningen på området, som et flertal på Christiansborg tidligere har formuleret. Her lød det, at andelen, der er fysisk overbelastet på jobbet, skulle reduceres med 20 procent frem mod 2020.

Sygemeldt i fire måneder

For Brunos vedkommende er det fire år siden, at smertehelvede begyndte.

Han skulle hjælpe en kørestolsbruger op ad trappen med assistance fra en særlig maskine, da han på et tidspunkt var ved at tabe manden. Her fik Bruno et vrid i ryggen:

– Det var nok til, at jeg var sygemeldt i fire måneder, forklarer chaufføren, som havde fået en nerve i klemme.

– Det var så slemt, at jeg måtte have min nabo ind om morgenen og hjælpe mig med at tage mine strømper på.

Oveni hatten har Bruno været ude for endnu et uheld for en måned siden:

– En af borgerne væltede med sin rollator, og min refleks-bevægelse kostede mig fire sygedage.

Men trods de daglige smerter er Bruno lykkelig for at gå på arbejde:

– Det, som jobbet giver mig rent menneskeligt, er det fedeste. Det får mig op hver morgen.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Som tidligere maskinarbejder har DF’eren Bent Bøgsted (th) selv måtte tage smertestillende piller for at kunne klare sit job. Foto: Steen Brogaard

DF’er: ’Jeg har selv været igennem hele møllen’

Bent Bøgsted, beskæftigelsesordfører Dansk Folkeparti, har mærket på egen krop, hvad det vil sige at være hæmmet af smerter på arbejdet.

– Jeg har taget mange smertestillende piller for at kunne klare et job. Jeg var maskinarbejder, inden jeg kom i Folketinget, så jeg har selv været igennem hele møllen. Jeg har fået ny hofte, forklarer han.

– Hvordan kommer vi dette problem til livs?

– Når vi snakker om arbejdsmiljø, så har vi en kommission (ekspertudvalg, red.), hvor vi venter på resultatet, så vi kan få bedre arbejdsmiljø, siger Bent Bøgsted og fortsætter:

– Så må vi bare erkende, at vi skal have nogle i gang med at skifte job. De skal skifte spor, så de kommer over et sted, hvor der ikke er så hård en belastning. De skal kunne få efteruddannelse, så de kan bestride et andet job, som ikke er så hårdt belastende.

– Var man for optimistisk, da man lavede 2020-målene på området?

– Jeg ved ikke, om man var for optimistiske. Men det viste sig bare, at uanset, hvad vi lavede af opstramninger, så blev reglerne ikke overholdt. Derfor blev vi enige om at nedsætte den kommission, som skal se på arbejdsmiljøområdet. Om det så kommer med nogle resultater, der er brugbare, må tiden vise.

– Hvad tænker du i det hele taget om, at så mange oplever smerter på deres arbejde?

– Det er ikke rimeligt, at så mange er nødt til at tage smertestillende for at klare deres job. Det kan også være et spørgsmål om, at de ikke får den rigtige behandling i sundhedssektoren, hvis de har smerter, siger Bent Bøgsted.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Socialdemokratiet: Det er rigtig skidt

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen, forsøger ikke at skjule skuffelsen over, at flere oplever smerter på jobbet:

– Det er simpelthen rigtig skidt, at det er gået i den retning. De tal, du kommer med, viser med al tydelighed, at vi har et kæmpestort problem. Derfor er der nedsat et ekspertudvalg, og jeg forventer af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), at når udvalget kommer med noget, må han lave et rigtig godt udspil. Og så må han lade være med at spare på Arbejdstilsynet. Det må være vejen frem

– Da I lavede målene for 2020, var I så for optimistiske i forhold til, hvad man kunne udrette?

– Jeg var ikke med den gang, men det har vi sikkert været. Vi troede på, at de her 2020-mål var vejen frem. Da vi så fandt ud af, at det gik stik modsat, så var vi nødt til at sige, at det vi lavede dengang, bare ikke var godt nok. Det er vi simpelthen nødt til at gøre bedre. Der skal leveres på det her.

– Så I vil vente på ekspertudvalget, før I vil være mere konkrete om, hvad der skal gøres?

– Vi vil i hvert fald ikke være med til, at arbejdsmiljøet skal gå i den forkerte retning i 2018. Og vi skal på ingen måde findes os i, at folk har ondt, når de går på arbejde.

Ministeren på ferie

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), men han har er på ferie.

Hverken Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, eller partiets fungerende politiske ordfører, Karen Ellemann, har svaret på Ekstra Bladets henvendelser.