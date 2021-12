Nye detaljer fra pirat-drama: - Shit! De bliver høstet

Forsvarer påstår, at dansk helikopter skød først mod formodede pirater. Det afvises af anklager, som fremlagde nye detaljer fra afhøringer af danske frømænd

Hvem skød først - frømænd eller pirater?

Nye detaljer om ildkampen mellem danske frømænd og formodede pirater i Guineabugten er netop kommet frem i Københavns Byret.

Og det står nu klart, at udlægningen af ildkampen er vidt forskellig, alt efter om man spørger Søværnets frømænd eller de formodede pirater. Sidstnævnte er netop onsdag formiddag blevet varetægtsfængslet i yderligere 14 dage, efter at de allerede har siddet indespærret i burlignende celler ombord på Esberns Snare siden 24. november.

Forud for forlængelse af varetægtsfængslingen forklarede forsvarsadvokat Birgitte Skjødt, at hun mener, at det var Søværnets danske helikopter, som var først til at skyde mod piraterne - og ikke omvendt som hidtil hævdet af anklagemyndigheden.

- Det, der bliver centralt i sagen, er, hvem der skyder først. De sidder helt ubeskyttet i en lille åben båd. Og som jeg forstår sagen, bliver der først skudt fra den danske helikopter.

- Den her sag drejer sig slet ikke om pirateri. Den drejer sig om forsøg på mandrab. Jeg mener derfor godt, at der kunne være tale om lovlig nødværge, lyder det fra Birgitte Skjødt.

Retten fandt dog, at der fortsat er begrundet mistanke om forsøg på manddrab fra de formodede piraters side, hvorfor varetægtsfængslingen blev forlænget.

Pegede med AK-47

Og specialanklager hos SØIK Karen Brostrøm Jensen kunne fremlægge en række afhøringer af danske frømænd og besætningsmedlemmer fra Esbern Snare.

Siden varetægtsfængslingen har militærpolitiet ombord på Esbern Snare foretaget afhøringer af både piloter, gaster og frømand, bl.a. af ‘gunneren’ og skarpskytten ombord på helikopteren samt af den besætning, som var ombord på Frømandskorpsets RIB (gummibåd), der endte i ildkamp med de formodede pirater.

Og her er forklaringen lodret i strid med piraternes:

En frømandssoldat fortæller ifølge anklageren, at han i forbindelse med boardingen af piraternes båd observerede fire AK47-geværer, samt at der blev smidt en radio og en gps-enhed over bord.

En anden frømand har forklaret, at den første observerede trussel var en formodet pirat ‘siddende med en AK47 pegende mod Frømandskorpset, og at der blev afgivet ild, som herefter blev besvaret.’ Den pågældende frømand så i alt to pirater med AK47’er.

Et besætningsmedlem ombord på Esbern Snare forklarer desuden ifølge anklageren, at han bemærkede lysglimt fra piraternes båd og udbrød:

- Shit! De bliver høstet foran i Frømandskorpsets RIB.

Da Frømandskorpset i rhippen forsøgte at råbe piraterne an, blev de ifølge afhøringsrapporterne beskudt.

En frømand har herom forklaret, hvordan piraterne sad med hætter på, opførte sig aggressivt samt havde fyldt båden op ‘med alt muligt’. Det lignede ikke en fiskerbåd, var vurderingen.

Undervejs i skudvekslingen cirklede Søværnets helikopter over situationen.

Efter nogle varslingsskud blev helikopterens besætning ifølge afhøringsrapporterne fremlagt i retten instrueret i, at der skal affyres såkaldt disabling fire, hvor man går efter motorerne på båden.

Men kort herefter bliver der ifølge afhøringen af besætningen på helikopteren råbt: ‘Føling, føling,’ som er et tegn på, at der bliver skudt på helikopteren. Derfor viger man af.

En af piloterne observerer ligeledes mundingsglimt fra de formodede piraters geværer. Der bliver ligeledes ifølge afhøringerne brugt laser mod helikopteren.

Politiets teknikere i København har fået tilsendt fingeraftryk, dna og krudtslamsprøver. Det er endnu ikke lykkedes at sende våbnene til Danmark. De næste 14 dage vil nu gå med tekniske undersøgelser i et forsøg på at komme hændelsesforløbet nærmere.

Ikke til Danmark

Både forsvarer Birgitte Skjødt og specialanklager Karen Brostrøm Jensen var enige i, at situationen med varetægtsfængsling in absentia langtfra var optimal.

I den forbindelse forklarede Karen Brostrøm Jensen i retten, at det er en meget stor logistisk og diplomatisk opgave, hvis de fængslede skal fremstilles for en dommer i Danmark, som retsplejeloven bestemmer.

- Nogle vil måske sige, om man ikke bare kan vende Esbern Snare rundt og sejle de fire arrestanter hjem. Men man har ikke vurderet, at det var muligt at afbryde missionen, forklarede anklageren i retten.

Det har heller ikke været muligt at chartre et andet skib af ‘administrative og diplomatiske årsager’. Efter retsmødet spurgte Ekstra Bladet, om der med 'administrativ og diplomatisk' mentes 'politisk'. Det ønskede Karen Brostrøm Jensen ikke at svare på.