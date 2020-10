Nye forhandlinger: Resten af dine feriepenge i spil

Der er lagt op til et politisk drama om, hvorvidt danskerne skal have mulighed for at få de resterende to uger af deres indefrosne feriepenge udbetalt.

Tirsdag kl. 17 er der videre forhandlingerne om coronahjælpepakker til erhvervslivet, og her vil netop de indefrosne feriepenge blive et hedt emne.

De borgerlige partier vil nemlig benytte lejligheden til at presse på, for at de sidste to ugers feriepenge skal kunne udbetales.

- Der et flertal i Folketinget, som har ytret, at borgene skal have de sidste to uger af deres feriepenge tilbage. Derfor skal vi træffe beslutningen nu - selvom pengene først kan blive udbetalt 2021, lyder det fra Nye Borgerliges erhvervsordfører, Lars Boje Mathiesen.

Også Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, har luftet et klart ønske om, at resten af feriepengene skal udbetales.

- De skal udbetales for at være med til at holde hånden under det indlandske forbrug. Det er kun blevet endnu vigtigere, efter at vi nu kommer til at befinde os i anden bølge af corona. For os er der ikke noget argument for ikke at træffe beslutning om at udbetale feriepengene nu, siger han til Ekstra Bladet.

Ikke det rigtige tidspunkt

På den modsatte politiske fløj har Enhedslisten og SF tidligere peget på, at de resterende to ugers feriepenge skal udbetales i begyndelsen af det nye år.

På nuværende tidspunkt er regeringen dog ikke meget for at bringe resten af pengene i spil.

- Vi læner os også op ad den sagkundskab, der er. Nationalbankerne og andre siger, at det ikke er det rigtige tidspunkt, sagde Simon Kollerup til TV2 efter gårsdagens forhandlinger.

På nuværende tidspunkt kan danskerne få udbetalt tre ugers feriepenge ved at ansøge om det på borger.dk. En gennemsnitlig lønmodtager vil få udbetalt omkring 19.000 kroner på den bekostning.

Regeringen affejer blå bloks ønske om større covid-inddragelse