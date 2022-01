Nye misvisende corona-tal: 40 procent indlagt med noget andet

Spritnye tal viser, at 40 procent af Region Syddanmarks corona-indlagte har det som en bi-diagnose

40 procent.

Så mange af Region Syddanmarks coronaindlagte havde covid-19 som en såkaldt bidiagnose. Det oplyser Region Syddanmark til Ekstra Bladet.

Helt konkret var 41 ud af regionens 100 indlagt indlagt med noget andet en coronavirus, selv om de tæller med i statistikken over coronaindlagte, som SSI hver dag sender ud.

10 af de 41 patienter er indlagt på en psykiatrisk afdeling, oplyser Region Syddanmark yderligere, ligesom de håber at kunne være klar på en bedre løsning i fremtiden. Så vi får et mere retvisende billede.

’Regionen arbejder på en løsning, der giver et samlet overblik, som kan trækkes centralt fra. Den løsning kommer i løbet af den kommende uges tid,’ oplyser de til Ekstra Bladet.

Hver fjerde i Hovedstaden

Ekstra Bladet har også fået Region Hovedstadens seneste nye tal. Her fremgår det, at der 2. januar i alt var 230 patienter indlagt med covid-19 på regionens hospitaler. 63 af dem havde coronavirus som bidiagnose.

Region Hovedstaden understreger dog, at der kan ske efterregistrering af diagnoser og indlæggelser som kan give ændringer til tallene, og de seneste dage vil ikke være færdigregistreret og dermed ikke helt retvisende

Hverken Region Sjælland, Region Midtjylland eller Region Nordjylland har mulighed for at trække data for deres indlagte og henviser til SSI.

Her ses udviklingen af coronaindlagte den seneste måned. Fordelt på hoveddiagnose og bidiagnose. Foto: Region Hovedstaden.

Lundgren: - Har påpeget det siden april

Ekstra Bladet har tidligere talt med professor Jens Lundgren, der mente, at det sætter os i en dårlig situation, når vi ikke kan overvåge tallene mere præcist.

- Jeg og andre har påpeget siden april 2020, at der ikke er styr på, hvad folk er indlagt med, og nu er vi i slut-december 2021 og har virkelig, virkelig brug for de tal, sagde han til Politiken.

Ullum: Ikke misvisende

Selv om SSI-direktør Henrik Ullum før nytår lovede, at der ville komme nye tal, så eksempelvis patienter på en psykiatrisk afdeling ikke tæller med, mener han ikke, at tallene er misvisende.

- Vi kan bruge dem til at lave en sum af, hvor mange der kommer ind på vores sygehuse og belaster sygehusene, siger han.

- Det er klart, at dem, der er syge af corona, tager flest kræfter - især hvis de skal på intensiv eller i respirator, siger Henrik Ullum til DR og henviser til, at alle med en positiv coronatest på hospitalerne belaster sygehusene mere, fordi de skal isolation osv.

