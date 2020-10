Nye oplysninger: Her er Østergaards krænkelser

Offentligheden får nu flere detaljer om Morten Østergaards krænkelses-sager.

Ifølge en redegørelse fra Østergaards parti, de radikale, er der tale om tre sager, som alle er foregået ved festlige begivenheder. Der er blevet klaget over krænkelserne i henholdsvis 2016 og 2017.

De radikale oplyser således:

'Af redegørelsen fremgår det, at to af klagerne er indgivet i sommeren 2016. Begge sager er personalesager. Den ene klage omhandler uønskede berøringer i forbindelse med en festlig begivenhed i efteråret 2015 og den anden ligeledes uønskede berøringer i forbindelse med en festlig begivenhed i sommeren 2016.'

Redegørelse: Morten Østergaard kunne kun få påtale for krænkelser

'Klagerne blev indgivet til ledende medarbejdere på Radikale Venstres sekretariat i en periode, hvor der var skifte på posten som sekretariatschef.'

Og videre:

'En tredje klage blev givet i sommeren 2017 uformelt via mellemmand til sekretariatschefen. Ligeledes var det en klage over uønsket berøring i forbindelse med en fest. Klageren var en tidligere ansat og ikke ansat på tidspunktet for krænkelsen. Klageren ønskede ikke offentlighed om sagen og ønskede fortrolighed.'

Den ene af de tre klager er indgivet af folketingsmedlemmet Katrine Robsøe, oplyser hun på Facebook.

Desuden er det kommet frem, at Morten Østergaard har krænket et andet folketingsmedlem, Lotte Rod, ved at lægge en hånd på hendes lår tilbage i 2011.

Morten Østergaard har trukket sig som politiske leder af de radikale og har sygemeldt sig. Sofie Carsten Nielsen har overtaget posten.