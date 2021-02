Nye oplysninger: Jeppe Kofod indførte skjult stramning

Udenrigsministeriet bekræfter nu over for Ekstra Bladet, at det var med Jeppe Kofod som udenrigsminister, at man ændrede praksis i sagerne om de danske børn i Syrien - uden at inddrage støttepartierne

Hvem strammede reglerne i sagerne om de danske børn i de syriske fangelejre al-Hol og al-Roj?

Det spørgsmål har blafret i vinden, siden Ekstra Bladet i sidste uge kunne afdække, at det i sommeren 2019 blev besluttet, at man kun henter alvorligt syge børn til Danmark, hvis barnets mor skriver under på, at hun ikke skal med.

Indtil nu har det været uvist, om praksis blev ændret af den nuværende eller den tidligere regering, og Udenrigsministeriet har tidligere afvist at oplyse yderligere herom.

Men konfronteret med Ekstra Bladets gennemgang af sagen bekræfter Udenrigsministeriet nu, at den nuværende regering ændrede praksis og blandt andet indførte et krav om adskillelse af mor og barn.

Støttepartier: Regeringen snød os

Statsminister Mette Frederiksen præsenterede sin regering 27. juni 2019.

- Det er bemærkelsesværdigt, at regeringen tilsyneladende vælger at føre en markant hårdere linje i sagerne end den tidligere regering uden at fortælle offentligt om det, siger professor i forvaltningsret Frederik Waage fra Syddansk Universitet.

En forklaring på det kan være, at støttepartierne Enhedslisten, Radikale Venstre og SF ønsker at hente børnene og deres mødre til Danmark. Partierne ville derfor have haft svært ved at blåstemple en strammere linje end den, der blev ført under den blå regering.

'Det er helt normalt' Udenrigsministeriet oplyser til Ekstra Bladet, at den nye regering indførte en ny praksis i sagerne om de danske kvinder og børn i de syriske fangelejre. 'Det er helt normalt, at en ny regering efter sin tiltrædelse på en række områder fastlægger og udmelder sin politiske linje, og at en sådan linje kan være forskellig fra den forrige regerings, uden at der redegøres herfor,' skriver ministeriet. Ifølge Udenrigsministeriet blev den nye praksis præsenteret under et samråd i Folketinget godt to måneder efter valget i 2019: 'Den nuværende regerings linje over for børn af fremmedkrigere blev som bekendt fremlagt af udenrigsministeren og justitsministeren på det åbne samråd i Udenrigsudvalget den 6. september 2019.'

Kofod kaldt i samråd om skjult stramning

Samuelsen: Nej, hvis hun er farlig

En gennemgang af samråd, svar til Folketinget og kilder tæt på sagen viser, at den tidligere regering havde en lempeligere praksis i sagerne end den, der bliver ført i dag.

VLAK-regeringens praksis kom frem under et samråd 27. marts 2019. Daværende udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) forklarede:

- Hjemtagelse af børn af humanitære årsager og eventuelt deres mødre kan kun komme på tale, hvis det vurderes at være forsvarligt ud fra hensyn til dansk sikkerhed.

Om en eventuel adskillelse af mor og barn, lød det:

- Det kan således ikke udelukkes, at en mor må tage stilling til, om hun vil lade sine børn hjemtage af humanitære årsager, selvom hun ikke selv - på grund af sikkerhedsvurderingen af hende - vil få den mulighed.

Den blå regering ville således hente børnene af humanitære årsager. Og i helt særlige tilfælde adskille mor og barn - hvis barnets mor blev vurderet til at udgøre en konkret trussel mod Danmark.

Argumenter for at hente børnene Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) forklarede under samrådet 27. marts 2019, at de konkrete sager skal vurderes ud fra en række kriterier, blandt andre: - At særlige humanitære og forebyggelseshensyn f.eks. i forhold til mindreårige børn kan tale for, at personer hentes ud af konfliktzonen, lød det fra Søren Pape Poulsen. Ekstra Bladet har fået aktindsigt i et notat fra 2018, som er udarbejdet for den myndighedsgruppe - bestående af embedsmænd fra tre ministeriet, PET og FE - som følger Papes linje på samrådet. I notatet nævnes ikke noget krav om at adskille mor og barn.

Kofod: Kun ja, hvis hun ammer

Et halvt år senere var regeringsmagten skiftet, og udenrigsminister Jeppe Kofod var i samråd 6. september 2019.

Jeppe Kofod omtalte her nu evakueringer af børn som en undtagelse af reglen:

- Evakueringen af en barn, der opholder sig i en af lejrene med sin mor - det vil altså have undtagelsens karakter og kræve, at moderen samtykker til adskillelse fra sit barn.

Han pegede på, at barnet 'som udgangspunkt alene søges evakueret, hvis barnet befinder sig i en alvorlig helbredssituation, som ikke kan behandles lokal og som ubehandlet enten kan udvikle sig til livstruende eller kan volde alvorlige permanente men'.

Mens den tidligere regering talte om, at man i særlige tilfælde kunne blive nødt til at adskille mor og barn, ser den nye minister omvendt på det.

Kun i helt særlige tilfælde som 'de absolutte undtagelser' kan barnets mor komme med Danmark, forklarede han:

- Det kan efter omstændighederne være tilfældet i forhold til en mor, der har et spædbarn, der stadig ammes.

Udenrigsminister Jeppe Kofod ønsker ikke at udtale sig i sagen.