Nye oplysninger: Mink-Mogens' forsvar slår revner

Stik imod ministerens forklaring slår Fødevarestyrelsen nu fast, at den hele tiden har vidst, at det var ulovligt at aflive raske mink

Mogens Jensens centrale forklaring i sagen om den ulovlig ordre om aflivning af alle landets mink, bliver nu kraftigt udfordret.

Det er sågar et svar fra hans egen styrelse, som får fødevareministerens forsvar til at slå revner.

Over for Berlingske slår veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen Hanne Larsen således fast, at styrelsen hele tiden har været klar over, at var ulovligt at aflive alle landets raske mink.

'På de indre linjer har kommunikationen været helt klar, og Fødevarestyrelsen har hele tiden ageret efter, at det ville kræve en hjemmel at påbyde aflivning af raske mink længere væk end 7,8 kilometer fra en smittet besætning'.

Dette strider direkte mod Mogens Jensens seneste forklaring i sagen. Ministeren oplyste tirsdag, at han ikke var klar over, at var ulovligt, da regeringen i sidste uge krævede alle landets mink aflivet.

- Jeg er ikke på det pressemøde (onsdag i sidste uge, red.) orienteret om, at vi ikke har lovhjemmel. Det bliver jeg først senere på ugen, sagde ministeren i går.

Stiller dem ikke godt

Samme besked leverede Mette Frederiksen tirsdag. Her forklarede hun i Folketingssalen, at hun først blev orienteret om den manglende lovhjemmel søndag - altså flere dage efter, at regeringen havde beordret minkene aflivet.

- Det stiller hverken statsministeren eller fødevareministeren godt, konstaterer Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, om de nye oplysninger i sagen.

- Hvis Fødevarestyrelsen vidste, det var ulovligt, så har de selvfølgelig kun udført den ulovlige ordre efter besked fra øverste led, vurderer LA-lederen.

Ikke på plads

Sagen bliver ikke mindre mudret af, at Mogens Jensen tidligere har indrømmet, at regeringen ikke havde lovgrundlaget på plads, da den beordrede aflivningen.

'Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud,' lød det søndag i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Mogens Jensen skal i samråd om mink-skandalen i dag kl. 13.

Ekstra Bladet har i tre dage forgæves bedt om et interview med Mogens Jensen.

Ekstra Bladet har også spurgt til et interview med Hanne Larsen.