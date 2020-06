Nye partifæller til angreb

Der har på ingen måde sænket sig pinsefred over den skraldekrig, som Ekstra Bladet beskrev i sidste uge.

Tværtimod breder utilfredsheden sig. Nye partifæller kaster sig over klimaminister Dan Jørgensen og miljøminister Lea Wermelin.

To nye socialdemokratiske borgmestre - Allan S. Andersen fra Tårnby og Helle Moesgaard Adelborg fra Hvidovre - står som medunderskrivere af et nyt internt kritisk brev sendt til det socialdemokratiske makkerpar Wermelin og Jørgensen. Ekstra Bladet er i besiddelse af brevet.

Frank Jensen (S, København), Eik Dahl Bidstrup (V, Dragør), Simon Aggesen (K, Frederiksberg) samt Ninna Hedeager Olsen (EL, teknik- og miljøborgmester i København) har ligeledes underskrevet brevet, som er dateret 1. juni 2020.

Trækker tæppet væk

Invitationen til private affaldsfirmaer risikerer at lade hånt om de store investeringer for skattekroner, som kommunerne har lagt i den grønne omstilling de seneste år, skriver de.

'Vores kommuner har foretaget meget store investeringer på området. Bl.a. i anlægget Amager Bakke, som aktuelt er et af verdens mest energieffektive anlæg udstyret avanceret med røggasrensning.'

'Dette er naturligvis sket i tillid til, at reguleringen af sektoren fortsat understøtter denne udvikling og ikke ændres på en måde, der i praksis trækker tæppet væk under vores store investeringer i klima-, miljø og cirkulære tiltag,' skriver de i brevet.

'Vi er således stærkt bekymrede for, om vi som kommuner kommer i en situation, hvor vi fortsat står på mål for vores store gæld, men ikke har sikkerhed for at vi kan bruge vores investering til at løse den opgave, vi har ansvar for,' skriver de.

Ti oprørere

Med dagens brev har Dan Jørgensen og Lea Wermelin i alt ni socialdemokratiske borgmestre på nakken. Læg dertil en håndfuld fra den borgerlige lejr.

De utilfredse S- borgmestre er Frank Jensen (København), Jacob Bundsgaard (Aarhus), Peter Rahbæk-Juel (Odense), Thomas Kastrup-Larsen (Aalborg), Torben Hansen (Randers), Steen Christiansen (Albertslund), Ole Bondo Christensen (Furesø), Allan S. Andersen (Tårnby) og Helle Moesgaard Adelborg (Hvidovre).

Borgmestrene frygter blandt andet, at udbuddet af skraldehåndtering vil koste skatteborgerne dyrt. Samtidig advarer de mod at afhænde, hvad de kalder kritisk infrastruktur.

På den anden side mener regeringen, at øget konkurrence på skraldeområdet vil få kommunerne frem i skoene og medvirke til en nedbringelse af skrald, som bliver brændt af til skade for miljøet.

Derfor har Dan Jørgensen skudt tilbage mod borgmestrene og beskyldt dem for betontænkning.

Presseafdelingen i Klima- og energiministeriet besvarede ikke Ekstra Bladets henvendelse mandag. Partiets klimairdfører, Anne Paulin, var heller ikke tilgængelig.

