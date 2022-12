Nye skattelettelser: Sådan rammer det dig

Det nye regeringsgrundlag efterlader Mette Frederiksen med et forklaringsproblem over for sit bagland, bl.a. på grund af topskattelettelser, der er til at tage og føle på, lyder vurdereringen fra politisk kommentator Henrik Qvortrup. Følg med live her.

En stor gruppe danskere får mærkbare skattelettelser. Det viser beregninger for Ekstra Bladet foretaget af Sydbank og Ceops.

Faktisk vil danskere, der i dag tjener mere end 750.000 og mindre end 2,5 mio. kroner, kunne se frem til ca. en tusindkroneseddel mere i portemonnæeen hver måned.

Derimod bliver danskere, der ikke er i nærheden af topskat, kun tilgodeset med det, der svarer til ca. to liter mælk om måneden - eller 30 kroner.

Hos Cepos jubler cheføkonom over, at der ændres på topskatten:

- Reduktion af topskatten fra 15 til 7,5 pct. for indkomster op 750.000 kr. er et godt skridt i den rigtige retning og vil gavne incitamentet til at arbejde ekstra via overarbejde, bijob mv. Men den samlede topskattepakke er skuffende bl.a. som følge af top-topskatten. Provenutabet udgør 0,7 mia. kr., hvilket er meget lidt. Til sammenligning ville en forhøjelse af topskattegrænsen med 100.000 kr. indebære et provenutab på 2½ mia. kr., siger cheføkonom Mads Lundby Hansen fra Cepos.

- Det er positivt, at man lægger op til konkrete reformer, der øger arbejdsudbuddet med 27.500. Jeg støtter forslaget om at skære i studietiden på universiteterne og det er også positivt at der skæres 3 mia. kr. på jobcentrene, siger han.

Lundby Hansen beklager sig dog over, at der indføres den såkaldte top-topskat:

- Det er skadelig symbolpolitik at indføre en top-topskat i Danmark for indkomster over 2,5 mio. kr. Top-topskatten vil stort set ikke give noget provenu, men sender til gengæld et trist signal om, at hvis du er succesfuld og skaber stor værdi, så skal du straffes med en marginalskat på 60 pct, siger cheføkonomen.

- Top-topskatten er et brud på den tendens der har været i skattereformerne under Schlüter, Nyrup, Fogh, Løkke og Thorning, hvor man enten har reduceret den øverste marginalskat eller holdt den konstant. I 1986 udgjorde den øverste marginalskat 72 pct. og den er gradvist blevet sænket til 56 pct. Nu skal den altså op igen til 60 pct., siger Mads Lundby Hansen.