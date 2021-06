Nye skatteregler på vej: Nu vil de have styr på kryptovaluta

Skatteminister Morten Bødskov har bedt skattelovrådet om at se nærmere på reglerne for beskatning af gevinster fra handel med kryptoaktiver

Handel med kryptovaluta er en jungle. Også på det skattemæssige område, men det skal nu laves om, oplyser skatteminister Morten Bødskov i en meddelelse til pressen.

Helt konkret har han bedt skattelovrådet om at se nærmere på reglerne for beskatning af gevinster fra handel med kryptoaktiver.

'Vi skal være vågne og sikre, at vores regler er tidssvarende og begrænser fejl og svindel. Kryptoområdet er et godt eksempel på sådan et område. Derfor er det vigtigt, at vi nu får set reglerne efter i sømmene, siger skatteminister Morten Bødskov.

Ifølge Skatteministeriets kommissorium stammer de nuværende regler i statsskatteloven fra 1922, og derfor er der i sagens natur ikke et afsnit om kryptovaluta.

Her er fidussen ved kryptovaluta.

'Der risiko for, at gevinster bevidst unddrages beskatning, og at ubeskattede og evt. ulovligt tilvejebragte midler investeres i finansielle kryptoaktiver, da finansielle kryptoaktiver kan handles decentralt, og transaktioner kan foregå fra person til person.'

'Skatterådet har bl.a. af den grund udtrykt bekymring over det forhold, at det er vanskeligt for skattemyndighederne at kontrollere, om gevinster fra salg af kryptovaluta oplyses til skattemyndighederne, da der efter gældende regler ikke er en indberetningspligt for kryptovalutabørser eller andre aktører på markedet', lyder det.

Ifølge Skatteministeriet har Skattestyrelsen identificeret omkring 16.000 virksomheder og personer, der frem til 2019 har gjort handler på området. I dag vurderes det tal til at være langt højere, men på nuværende tidspunkt har 67 procent ikke været korrekt oplyst til skattemyndighederne.