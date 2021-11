Nye sms'er: Barbara 'klappede', da forsvaret skulle sættes ind

En korrespondance med ikke før sete sms'er afslører, at Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, allerede tidligt i forløbet om aflivning af mink ville have politi og forsvar sat ind for at sikre operationens succes.

Samt, at hun i november skrev meget direkte til Sundhedsministeriets og Fødevareministeriets dep-chefer, at ALT skulle gøres for at håndtere det 'katastrofeniveau', hun vurderede, at landet befandt sig på.

Det er netop kommet frem i Minkkommissionen.

Senere i november var der total 'red alert' i Statsministeriet to dage forud for beslutningen om at aflive alle mink. Her orienterede Barbara Bertelsen sine departementschef-kolleger Henrik Studsgaard (Fødevareministeriet) og Per Okkels (Sundhedsministeriet) om, at de skulle få deres ministre til at orientere Folketinget.

Udspørger Jakob lund Poulsen spørger meget konkret ind til sms'erne:

- Hvorfor er det Statsministeriets departementschef, der tager førertrøjen på for at sikre tempoet?

- Vi har en meget klar risikovurdering fra SSI og en klar beslutning i regeringsudvalget, og vi har SSI, der har kommunikeret om, at de ikke kan følge med. Så der er det fuldstændig klassisk, at man lige sikrer sig, at der ikke er noget, der er ved at løbe af hænde, svarer Barbara Bertelsen under afhøringen.

- Noget af det, der sker, er at man får en tiltagende kritik mod ministeren, hvor folk pålægger regeringen at gøre alle mulige ting for at det ikke kommer ud af kontrol. Det handler om helt almindelig risikostyring, lyder det fra departementschefen.