Nye spor i EU-skandale: Her er Messerschmidts sydlandske venner

Den formodede svindel med EU-midler i Meld og Feld trækker spor til flere europæiske lande. Det oplyser EU's antisvindelenhed, Olaf, der ikke blot har overdraget sagen om Morten Messerschmidts skandaleramte organisationer til Bagmandspolitiet i Danmark.

Også de tilsvarende retslige myndigheder i Grækenland og Italien har fået tilsendt Olafs anbefalinger om retslige skridt, oplyser Olaf’s talsperson, Jana Capello.

Det er altså kun efterforskningen af politikere og partier fra Danmark, Italien og Grækenland, som Olaf indtil nu har efterforsket færdigt og overdraget til de nationale politi- og anklagemyndigheder.

Efterforskningen har ifølge talskvinden trukket i langdrag, fordi Meld og Feld ikke har leveret de bilag, rapporter og anden dokumentation for EU-støttens anvendelse, som Olaf har efterspurgt. Denne dokumentation skal opbevares i fem år og er en forudsætning for at anvende EU-midler.

Ifølge Jana Capello kører der blandt andet derfor stadig en separat efterforskning mod andre personer eller organisationer med tilknytning til Meld og Feld. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Olaf stadig fokus på bl.a. Polen og Litauen.

Men netop Grækenland og Italien har leveret nogle af topfigurerne i Meld og Feld gennem årene.

Eksempelvis de tidligere græske Europa-parlamentarikere, Nicolas Salavrakov, tidligere kasserer i Feld - og Niki Tzavela, tidligere formand for Meld samt den italienske Feld-formand, Fiorello Provera.

Fiorello Provera har som Feld-formand været med hele vejen. Nu har Olaf overdraget sagen til de italienske myndigheder. Privatfoto

Alle tre har i årevis arbejdet tæt sammen med danske Messerschmidt, som var vicepræsident i Meld, mens Niki Tzavela var formand. Senere overtog Messerschmidt formandsposten - og partifællen, Anders Vistisen blev kasserer.

De to græske politikere tilhører LAOS, som er et ortodokst, nationalkonservativt parti, mens Fiorello Provera tilhører italienske, Lega.

Ekstra Bladet research viser, at de græske politikere eksempelvis har købt politiske foldere i et byggefirma i Athen for ca. 286.000 kroner samt købt it-udstyr for 285.000 kroner i et andet Athen-firma, som ikke har efterladt sig nogle spor.

Fiorello Provera har ifølge Ekstra Bladets oplysninger været formand for Feld lige fra stiftelsen i 2012 til tvangsopløsningen ved årsskiftet 2015-2016.

Italieneren - og DF's nuværende EP-medlem, Peter Kofod Poulsen - var således også en central medspiller, da Morten Messerschmidt i strid med reglerne i sommeren 2015 forsøgte at søge ny EU-støtte via en ny partialliance (AFE) med en tilhørende fond (ECF). (artiklen fortsætter under billedet)

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Morten Messerschmidt.