Nye tæsk til Jensen: Din skyld!

Skyttegravskrigen i Venstre udvikler sig time for time.

Efter to modsvar fra Kristian Jensen-fløjen fra næstformanden selv og skatteordfører Louise Schack Elholm er det nu Ellemann/Løkke-gruppens tid til angreb.

Denne gang kommer offensiven fra Jan E. Jørgensen, partiets EU-ordfører.

- Venstre er ikke et parti med kollektiv ledelse som Enhedslisten og Alternativet.

- Vi har én formand, og i vigtige og centrale politiske spørgsmål er det ham, der lægger linjen. Og næstformanden bakker naturligvis op.

- Hvis det er på plads, så tror jeg sagtens, at Kristian kan fortsætte som næstformand. Det er en rolle, han på mange områder har udfyldt aldeles fremragende, siger Jan E. Jørgensen.

Modangreb i V-krig

Kristian Jensen afviser ændring af formandskabet

Balladen omkring Kristian Jensen er opstået, efter at han op til Venstres sommergruppemøde i sidste uge udtalte, at Venstre burde droppe enhver tanke om en fremtidig SV-regering.

Det udtalte han i et interview med Berlingske. Men Løkke er ikke klar til at droppe sin SV-tanke, og derfor har Venstre-nestor Claus Hjort Frederiksen udtalt, at Kristian Jensen har været illoyal over for Løkke. Og at Venstre bør få sig en ny næstformand.

Det sagde Claus Hjort Frederiksen første gang i fredags efter et pressemøde ved sommergruppemødet. Og den tidligere finans- og forsvarsminister gentog sin holdning i et opslag på Facebook søndag aften.

Hans Engell: Hjort kaster benzin på bålet

Her konstaterede Claus Hjort Frederiksen desuden, at det delte formandskab mellem Løkke og Jensen var fortid. Det blev indgået i 2014.

Til det sagde Kristian Jensen mandag til TV2 News:

- Der er ingen ændring i formandskabet i Venstre.

Jan E. Jørgensen konstaterer, at det er de delegerede på Venstres landsmøde i november, som afgør, om Kristian Jensen fortsat skal være partiets næstformand.

Men Kristian Jensen skal have lært lektien fra sidste uges ballade for at fortsætte, mener Jan E. Jørgensen.

- Der skal i hvert fald helst ikke komme interview a la det, han gav til Berlingske. Det var ikke et særlig rart sommergruppemøde, og det er der kun én person at takke for, og det er Kristian, siger Jan E. Jørgensen.

Hjort går efter struben: Delt formandsskab forbi