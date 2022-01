Nye tal overrasker: Eksploderede aldrig

På utallige coronapressemøder har vi fået at vide, at det er frygten for, at sundhedsvæsnet ville kollapse, der var en af hovedårsagerne til, at vi måtte lukke dele af landet ned.

Sundhedspersonalet har utvivlsomt knoklet hårdt og været presset, men en ny rapport viser, at antallet af indlagte på intensiv ingenlunde eksploderede i december i forhold til tidligere måneder.

Fra 1. marts til 1. juli var der i gennemsnit 266 indlagte på intensiv på alle danske hospitaler. Fra 29. november til 3. januar var tallet 280. En forskel på 14 patienter.

Derudover var der eksempelvis 281 indlagte på landets intensivafdelinger 31. maj. Fire dage før de seneste restriktioner blev rullet ud, var tallet 280.

Antallet af covid-indlagte er i sagens natur stigende i vintermånederne, men til gengæld har intensiv-patienter indlagt med alt mulig andet været et pænt stykke lavere end i sommer.

Rapporten er lavet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), som gør status over situationen med coronapatienter på landets intensivafdelinger fra 1. november til 31. december. Her var i alt 329 indlagt.

Du kan se data fra regionerne herunder:

Færre senge

Samtidig viser data, at antallet af indlagte på intensivafdelinger har været faldende siden juni.

Resultaterne fra rapporten og erfaringerne fra hospitalerne fik da også professor og overlæge på intensivafdelingen på Rigshospitalet til at mane til ro.

- Det er meget usandsynligt, at omikronvarianten kommer til at give os betydelige udfordringer på intensivafdelingerne. Vi er optimistiske og nok også mere optimistiske, end vi har turdet være de seneste par uger, siger han til DR.

Det skal dog understreges, at hospitalerne sagtens kan komme i problemer i de kommende måneder, hvis de pludselig står med for få intensivsenge.

Derudover er det tidligere blevet understreget, hvordan intensivpatienter med covid-19 kræver flere resurser, fordi de skal isoleres fra de øvrige patienter.

Du kan se hele rapporten her.