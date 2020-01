Nyopfundet udvalg sikrer check til toppolitiker

Et nyt udvalg i Gladsaxe sikrer SF's næstformand et årligt honorar på 104.000 kroner, som han ellers har mistet, da han stoppede som viceborgmester

Et nyt opgaveudvalg skal arbejde med udvikling af byrummet i Mørkhøj i Gladsaxe Kommune, og samtidig sikrer det penge i banken til næstformand i SF og tidligere viceborgmester i Gladsaxe Kommune Serdal Benli, som er udset til at blive formand.

Og netop det formandshonorar, der følger med oprettelsen af udvalget, er centralt, mener Venstres gruppeformand i Gladsaxe, Astrid Søborg.

- Vi synes, at processen op til annonceringen af, at man vil oprette opgaveudvalget, har været meget mærkelig og skjult. Der er nogle ting, der peger i retning af, at det mest handler om, at der er en person, der skulle have et vederlag og en formandspost, siger hun til Ekstra Bladet.

Serdal Benli er for nylig fratrådt posten som viceborgmester i kommunen, hvor det årlige honorar ifølge kommunens vedtægter svarer præcis til de lidt over 104.000 kroner, man modtager årligt som udvalgsformand.

Hvis forslaget om at oprette udvalget som forventeligt vedtages på et byrådsmøde onsdag aften, er netop Serdal Benli udset til at være formand.

Det bekræfter borgmester Trine Græse (S).

- Det bliver med Serdal som formand, men det oplyser jeg i aften på mødet, siger hun.

Udvalget skal ifølge borgmesteren fokusere på at skabe sammenhængskraft i Mørkhøj ved blandt andet at sikre øget borgerinddragelse, etablere en profil-legeplads og udvikle kultur- og musikmiljøet i området.

Astrid Søborg og Venstre er ikke blevet involveret i processen om forslaget, men hendes vurdering er, at der slet ikke er behov for udvalget.

- Det er vores vurdering, at de opgaver, som står i beskrivelsen af udvalget, godt kan løses på andre måder, siger hun.

Ingen kobling

Serdal Benli afviser selv fuldstændig beskyldningen om, at udvalget skulle være oprettet for at sikre ham en formandspost, nu når han ikke længere er viceborgmester.

- De honorarer er defineret i styrelsesvedtægterne, og de to ting hænger ikke sammen. Jeg er stadig 2. viceborgmester. De to ting hænger ikke sammen. Her er der et politisk flertal. Det er ikke et parti eller to partier. Det er fem partier, der mener, at vi skal oprette udvalget, siger han.

- Men hvis du bliver formand, så vil du modtage de 104.000 kroner?

- Det vil være konsekvensen, hvis jeg ender med at blive formand ja. Det er der ikke noget galt i. Det er sådan lovgivningen er, og det er sådan rammerne er. Men det er som sagt ikke vigtigt, hvem der bliver formand. Det vigtige er, hvad udvalget skal, og vi mener, det er et vigtigt udvalg, der skal løfte en vigtig opgave, siger han.

- Da du fratrådte som viceborgmester, mistede du vel det her honorar på 104.000 kroner. Kan det her være en måde for dig at sikre den indtægt?

- Nej. Jeg er jo ikke gået ind i politik for at blive rig eller tjene penge. Jeg er gået ind i politik, fordi jeg brænder for at gøre en forskel for min kommune og det samfund, jeg er en del af. Det her handler om en opgave, som en politisk flertal i Gladsaxe har besluttet, og hvis det ender med, at det samme politiske flertal peger på mig til det her udvalg, så vil jeg med stor ydmyghed gå til opgaven, siger han.

- Så du afviser, at det handler om de 104.000 kroner?

- Det har intet med hinanden at gøre. Det er tilfældigheder, der gør, at tingene kommer i den rækkefølge, de gør.

- Det er jo ikke sådan, at vi lige pludselig opfinder et udvalg, fordi vi vil have et udvalg. Det handler om den retning vi gerne vil have for vores kommune. Så at der er nogen, der prøver at lave en kobling her, det må stå for deres egen regning.

- Vi er i hvert fald et politisk flertal, der gerne vil tage Mørkhøj alvorligt og gerne vil skabe en sammenhængskraft. At det ender med, at det kan være mig, så er det sådan, at jeg er gået ind i politik for at gøre en forskel og tage et ansvar, og det gør jeg gerne, og så må vi tage den derfra.

- Der er ikke nogen kobling. Sådan er det, siger han.

- Der er ikke nogen kobling?

- Nej, det er der absolut ikke, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Borgmester vender på en tallerken

Gladsaxes borgmester Trine Græse (S) vender på en tallerken, da Ekstra Bladet præsenterer hende for et notat, hvori Serdal Benli nævnes som den kommende udvalgsformand. Foto: Søren Bidstrup / Ritzau Scanpix

Da Ekstra Bladet onsdag eftermiddag konfronterer borgmester i Gladsaxe Trine Græse (S) med kritikken fra Venstre, vil hun først ikke oplyse, hvem der skal være formand.

- Processen omkring udvalget har været fuldstændig som de andre gange, hvor vi har oprettet sådan et udvalg. Nemlig at vi har en opgave, der skal løses, og så siger vi, denne her opgave ville det være rigtig godt at få nogle borgere tættere på løsningen, og derfor har vi oprettet et udvalg.

- Venstre har ikke været med i starten af de diskussioner vi har haft om udvalget, og det er jeg godt klar over, at de ikke er tilfredse med, men vi opretter det her udvalg, fordi vi gerne vil inddrage borgerne, siger hun.

- Kan du løfte sløret for, hvem der skal have formandsposten i udvalget, hvis det bliver vedtaget?

- Nej, det kan jeg ikke i dag, siger hun.

Hun bekræfter, at udvalgsformanden kommer til at modtage et honorar, der svarer til honoraret for posten som viceborgmester, men afviser samtidig, at de to ting hænger sammen.

Kort tid efter kommer Ekstra Bladet i besiddelse af et notat fra forvaltningen Gladsaxe Kommune, hvori Serdal Benli nævnes som den 'kommende formand for opgaveudvalget 'Vores Mørkhøj 2025''.

Og så bekræfter Trine Græse.

- Det bliver med Serdal som formand, men det oplyser jeg i aften på mødet.

- Det er jo noget, der er aftalt i en lukket kreds, og derfor plejer vi ikke at referere til det, før det er officielt, siger hun.