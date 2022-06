Nyrup deler rørende historie: - Et stort menneske var han

Uffe Ellemanns største konkurrent, Poul Nyrup Rasmussen, hylder sin tidligere rival efter nyheden om hans død og fortæller, at Ellemann huskede Nyrup under konens sygdom

En stor personlighed. En mand med format. En loyal og dygtig forhandler.

Poul Nyrup Rasmussen (S), der var Uffe Ellemann-Jensens største politiske rival, hylder sin mangeårige modstander i mindeord, som han har sendt til Ekstra Bladet efter nyheden om Ellemann-Jensens død.

Særligt Uffe Ellemann-Jensens opmærksomhed under Nyrups kone, Lone Dybkjærs, alvorlige sygdom de senere år, har gjort indtryk.

Huskede Nyrup under konens sygdom

Poul Nyrup Rasmussen fortæller i mindeordene, at Uffe Ellemann-Jensen trods sin egen svækkede tilstand huskede sin tidligere konkurrent, da han selv stod som pårørende til Lone Dybkjær:

'Gennem de seneste år glædede det mig meget at modtage Uffes støtte og hilsen til Lone Dybkjær, under hendes sidste tid – trods egen svær sygdom havde han alligevel overskud og omsorg for politiske samarbejdspartnere. Et stort menneske var han.

Jeg har den allerstørste respekt for Uffe Ellemann-Jensens arbejde og betydning for Danmarks udenrigspolitik. Mine tanker går til hans nærmeste familie.'

Dybkjær døde forrige år døde af kræft efter lang tid sygdom.

Historiske aftryk

I mindeordene hylder Poul Nyrup sin tidligere konkurrent for sine politiske resultater:

'Uffe Ellemann-Jensen var en stor politisk personlighed, der har sat vigtige, historiske aftryk i Danmark og Europa. En mand med format og i sin egen ret. Med et politisk ståsted man aldrig var i tvivl om', skriver Poul Nyrup Rasmussen og fortsætter:

'Det stille diplomati var ikke hans stil – høj cigarføring, stort mod og handlekraft i afgørende situationer var derimod Uffes adelsmærke. Det var hans fortjeneste og en historisk afgørende præstation, at Danmark blev det første land, som, efter Sovjetunionens sammenbrud, anerkendte og optog diplomatiske forbindelser med Estland, Letland og Litauen. Få kunne, som han, sammenfatte en alvorlig situation i en rammende og befriende bemærkning, som både kunne provokere men også løsne op for fornuftige forhandlinger.'

Engells personlige farvel

Loyal og troværdig

Ifølge Poul Nyrup Rasmussen var Uffe Elllemann-Jensen en mand, man kunne stole på:

'Uffe var en loyal og dygtig forhandler, som sikrede at det Nationale Kompromis om Danmarks fortsatte medlemskab af EF blev en realitet ved Edinburgh forhandlingerne i 1992.

Gennem regeringsårene i 1990’erne var det ofte let at være uenig, men umuligt at være sur på Uffe Ellemann ret længe ad gangen. Vi har taget mange politiske dyster undervejs, men Uffe var altid ordentlig og ordholdende hele vejen igennem. En dygtig debattør, med stor fortællekraft og glimt i øjet. På det personlige plan morede vi os begge over hans salut til mig, da Lones og min forlovelse blev kendt:

"Jeg har ikke meget til overs for Nyrups politiske præstationer, men når det gælder hans smag for kvinder, er jeg dybt imponeret, med den allerstørste respekt."

'Æret være Uffe Ellemann-Jensens minde,' slutter Poul Nyrup Rasmussen sine mindeord.