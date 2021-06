Nyrup indlagt og opereret

Poul Nyrup er dog ikke meget for at snakke om sygdommen

Rygtet gik, at Poul Nyrup Rasmussen havde været indlagt på hospitalet og var blevet opereret, og det bekræfter Danmarks tidligere statsminister da også uden at ville uddybe det nærmere.

For som den snart 78-årige socialdemokrat siger:

– I min alder kommer der altid lidt småting, og nogle gange må det laves om. Men vi gider altså ikke tale sygdom, for det er ikke noget alvorligt, og jeg kan bestemt afkræfte, at det har noget at gøre med prostatacancer, fastslår han.

Lone sagde altid ...

Nyrup befinder sig i øjeblikket i sommerhuset.

Poul Nyrup Rasmussens hustru, Lone Dybkjær, døde i 2020 af cancer. Foto: Jan Sommer

– Jeg ser fremad mod en dejlig solrig sommer her i det smørhul af et sommerhus, som Lone og jeg havde sammen. Her kan jeg komme mig oven på operationen og gå og genoptræne, mens jeg nyder omgivelserne. Lone sagde altid til mig, at jeg ikke måtte slå alt græsset, fordi der skulle være steder for bierne og citronsommerfuglene. Og lige nu står jeg og kigger på nogle citronsommerfugle, der har meget travlt, griner han og tilføjer, at hver gang han ser en citronsommerfugl tænker han på sin afdøde hustru.

Den radikale tidligere minister og Europa-parlamentariker Lone Dybkjær døde af kræft i 2020.