Nyt angreb på Mette og Bramsen: Dynamit!

Trine Bramsen har jagtet pressen gunst og glemt landets sikkerhed.

Sådan kan en barsk Facebook-opdatering fra Claus Hjort Frederiksen søndag eftermiddag sammenfattes.

'Her har forsvarsminister Trine Bramsen groft trådt ved siden af,' skriver han blandt andet.

Den tidligere forsvarsminister bakker anonyme kilder op i dagens Berlingske, som er utilfredse med, at sagen om mulig ulovlig overvågning af danskere i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) ikke er blevet holdt bag lukkede døre.

Han angriber også Statsministeriet og Mette Frederiksen.

Dynamit

Man skulle, mener Claus Hjort Frederiksen, have haft bedre styr på, hvilken offentlig kritik Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) gik ud med.

'Vi ved at Statsministeriet havde udkastet til Tilsynets pressemeddelelse i flere dage før den blev offentliggjort. Hvorfor valgte man ikke at bede om drøftelser af det hensigtsmæssige i den voldsomme ordlyd. Var man ikke i Statsministeriet klar over at denne sag er dynamit i forhold til USA,' spørger Claus Hjort Frederiksen.

Tidligere justitsminister Søren Pind har i dag kaldt på Trine Bramsens afgang.

Claus Hjort Frederiksen var forsvarsminister fra efteråret 2016 til sommeren 2019.

Her kan du få et overblik over skandalesagen, der førte til flere fratrædelser. Video/Fotos: Maya Westander/Ritzau Scanpix

I denne position har han angiveligt også haft kendskab til en hemmelige aftal mellem FE og amerikanske NSA om overvågning af data, som løber igennem Danmark. Det er kontrollen og lovligheden af denne aftale, som den aktuelle FE-sag udspringer af. Dette har forskellige medier afsløret de seneste uger.

Claus Hjort Frederiksen trak sig kort efter FE-sagens fremkomst som formand for Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne - i daglig tale Kontroludvalget.

Det skete efter, Ekstra Bladet havde sat lys på, at han skulle kontrollere sig sig.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) har modtaget skjulte båndoptagelser fra en it-specialist, som har haft ansættelse i FE og arbejdet med dataspionagen.

Medarbejderen skal ifølge Berlingske allerede for flere år siden været blevet skeptisk over for lovligheden i overvågningen. It-specialisten skal have optaget adskillige timers skjulte lydoptagelser, skriver mediet.

Ekstra Bladet forsøger at få en frisk kommentar fra Claus Hjort Frederiksen.

