Nyt DF-drama: Udfordrer Tulles drenge

To af Kristian Thulesen Dahls nærmeste risikerer at ryge ud af magtfuldt organ

Dansk Folkeparti byder nu ind med nyt drama i partiets top.

Peter Kofod stiller op til hovedbestyrelsen i oppositionspartiet.

Det skriver partiets eneste medlem af Europa-Parlamentet på Facebook.

Og han pakker ikke sit kandidatur ind i vat.

DF er i krise, og hvis partiet skal ud af den, kræver det ikke småjusteringer, men en 'genrejsning'.

'Der skal ikke bare justeres på lidt småting eller tales om en 'genrejsning'. Vi er nødt til at gennemreformere partiet!,' buldrer manden, som de kalder 'Mini-Tulle' på de indre linjer.

Ifølge Peter Kofod har partiet desuden ikke gjort nok for 'at udvikle talenter, ny politik, organisationen og lokalforeningerne'.

Meldingen fra det tidligere folketingsmedlem kommer forud for DF's årsmøde i weekenden. Her er der også valg til hovedbestyrelsen på dagsordenen.

Loyalister

Og meget tyder op, at fans af politisk sæbeopera godt kan sætte popcornene i microen.

Der er nemlig to medlemmer af hovedbestyrelsen, som er på valg. Begge er hårdføre loyalister over for formand Kristian Thulesen Dahl.

Carl Christian Ebbesen og Steen Thomsen.

Førstnævnte har været med i partiet siden stiftelsen i 1995. Han er partiets kassemester og organisatorisk næstformand siden 2004. CC, som han kaldes i daglig tale, er tidligere kulturborgmester i København.

Steen Thomsen sidder på Christiansborg, selv om han er regionsrådsmedlem i Midtjylland. Han har titel af organisationskonsulent i DF og har i årevis kørt land og rige rundt og holdt ro i geledderne i baglandet. Han er desuden kendt for at være konferencier til DF's grundlovsmøder.

Kristian Thulesen Dahl bliver allerede åndet i nakken af Morten Messerschmidt, som mange ser som oplagt kandidat til at blive partiets næste formand. Video/redigering: Ernst van Norde/Signe Skov

Næh

Carl Christian Ebbesen har ikke den store lyst til at tale med Ekstra Bladet mandag morgen om hovedbestyrelsens sammensætning.

Han vil dog gerne bekræfte, at han 'overvejer' at genopstille til hovedbestyrelsen.

- Har du en udtalelse til, at Peter Kofod stiller op?

- Næh, siger han.

Ekstra Bladet har ikke haft held til at træffe Steen Thomsen telefonisk mandag morgen.

Carl Christian Ebbesen blev af DF's medlemmer i hovedstaden droppet som spidskandidat frem mod kommunalvalget i 2021. Den post snuppede Finn Rudaizky for næsen af ham.

Dansk Folkepartis lokale formand i København, Jens Vornøe, bakker da også op om Peter Kofod frem for den tidligere kulturborgmester i København Carl Christian Ebbesen.

Under Peter Kofods opslag på Facebook skriver DF's formand i København, at han bakker ham op.

Dagsorden for Dansk Folkepartis 25. årsmøde, 28. november 2020 09:00 Indskrivning 10:30 Musikalsk indslag, herunder sang: Der er et yndigt land 10:45 Formanden, Kristian Thulesen Dahls beretning 11:20 PAUSE 12:00 Valg af referenter, stemmetællere og dirigenter v/ Carl Christian Ebbesen Dirigenterne overtager ledelsen af årsmødet 12:10 Gruppeformanden, Peter Skaarups beretning 12:40 Pia Kjærsgaards 25 års jubilæumstale 13:10 Politisk forhandling (Fri debat) 14:00 Dirigenterne oplyser navnene på de til hovedbestyrelsesvalget anmeldte kandidater 14:05 Indkomne forslag 14:10 Valg af formand Valg af 2 hovedbestyrelsesmedlemmer, jvf. § 5, samt suppleant Aflæggelse og godkendelse af regnskab for år 2019, samt forelæggelse af budget for år 2020 Fastsættelse af kontingent til landsorganisationen for det kommende år Valg af revisor. Alle punkter v/ Carl Christian Ebbesen 14:40 Hilsen fra Dansk Folkepartis Ungdom v/ landsformanden Tobias Weische. 14:50 Politisk forhandling (Fri debat) 16:05 Nyt fra Europa-Parlamentet v/ MEP Peter Kofod. 16:15 Eventuelt 16:20 Formanden afslutter årsmødet 16:25 Sang: ”Kongesangen” 16:30 Slut på årsmødet. Vis mere Luk